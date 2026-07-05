La inteligencia artificial anticipó qué selección ganará el Mundial 2026

Por qué le dicen Mobutu a Kylian Mbappé

En su análisis, el modelo de inteligencia artificial remarca a Francia como el principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo. Según su evaluación, el equipo dirigido por Didier Deschamps atraviesa un gran momento competitivo, con clasificación perfecta en su grupo y una contundente victoria por 3-0 ante Suecia en los 16avos de final. Con un Kylian Mbappé en nivel determinante y el recambio de figuras como Michael Olise y Désiré Doué, las proyecciones estadísticas (incluyendo modelos como Opta, que le asignan cerca de un 18,7% de probabilidad) y las casas de apuestas lo ubican en lo más alto del podio.

Muy cerca aparece Argentina. La denominada Scaloneta se mantiene como una de las grandes amenazas con aproximadamente un 16,5% de probabilidades según los modelos matemáticos. El peso de la jerarquía individual, un plantel consolidado y la vigencia de Lionel Messi siguen sosteniendo a la selección como uno de los rivales más duros en instancias mano a mano.

El grupo de candidatos principales lo completan España e Inglaterra. La selección española, liderada por la creatividad de Lamine Yamal y un mediocampo de alto nivel con Pedri y Dani Olmo, busca volver a dominar el escenario mundial. Por su parte, Inglaterra, conducida por Thomas Tuchel y con Harry Kane como referencia ofensiva, destaca por su potencia física y regularidad.

En la misma línea, ChatGPT coincide en que Francia es el equipo más sólido del torneo hasta el momento. Según su análisis, se trata de un conjunto equilibrado en todas sus líneas, con recambio de jerarquía y jugadores capaces de resolver partidos cerrados. Además, destaca que llega en plena madurez competitiva y respalda su posición en la cima de las proyecciones de apuestas y modelos estadísticos.

Lionel Messi se lleva otro récord en este Mundial 2026. Foto: X @Argentina

El modelo incluso ordena su ranking de favoritos: Francia, Argentina, España, Brasil e Inglaterra.

Sobre Argentina, el análisis sostiene que el equipo tiene grandes chances de llegar al menos a semifinales, gracias a la base del campeón del mundo, el trabajo de Lionel Scaloni y la continuidad de Messi como referente, acompañado por una nueva generación que ya asumió protagonismo.

Aun así, advierte que los Mundiales suelen romper cualquier lógica. En partidos de eliminación directa, un detalle puede cambiar todo: una expulsión, una lesión o una tanda de penales. Por eso, aunque hoy Francia aparece como favorita, no se descarta que Argentina vuelva a instalarse en una final.

En la misma línea, Grok también ubica a Francia como principal candidata del Mundial 2026, aunque destaca que Argentina mantiene chances concretas de llegar muy lejos, impulsada por un Messi en alto nivel.

El análisis general coincide en que Francia domina las proyecciones, seguida por Argentina, España, Inglaterra y Brasil. El equipo francés se apoya en el presente de Mbappé y su experiencia en instancias decisivas, mientras que la selección argentina sostiene su candidatura en la solidez colectiva y el liderazgo de su capitán.

Más allá de cualquier predicción de la inteligencia artificial, el fútbol mantiene su lógica impredecible. Francia y Argentina aparecen arriba en los pronósticos, pero la historia, como siempre, se define en la cancha.