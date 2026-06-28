Masivo apagón en Mar del Plata: la ciudad permanece sin luz

El parte oficial de EDEA

Desde la compañía distribuidora precisaron que la interrupción del servicio tuvo como origen una avería en la red de transporte de 132 kV. A través de sus canales oficiales, la firma ratificó que sus cuadrillas ya están abocadas a las tareas de reparación con el objetivo de retomar la prestación en el menor tiempo posible.

La empresa distribuidora EDEA, a través de un escueto comunicado difundido hoy, reiteró que sus grupos técnicos ya se encuentran realizando las maniobras necesarias para reestablecer el fluido eléctrico. No obstante, desde la firma aún no precisaron un cronograma ni un plazo estimativo para la reposición total del servicio en las zonas damnificadas.

Embed - periodismo movil on Instagram: "Apagón generalizado en la costa: Reportan masivo corte de suministro eléctrico en todo Mar del Plata, afectando también a Santa Clara, Mar Chiquita y Vivoratá. Vecinos reportan la falta de servicio desde temprano. #CorteDeLuz #MardelPlata #Provincia EDEA INFORMA La interrupción del suministro eléctrico que afecta a la ciudad de Mar del Plata se originó en una falla en la red de distribución de 132 kV Nuestros equipos se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo antes posible. Edea" View this post on Instagram

Canales de atención y reclamos

La empresa recordó a los vecinos que dispone de distintas vías para comunicar inconvenientes técnicos: la línea gratuita 0800-666-3332, el número de WhatsApp 223 634-3332 y el sitio web institucional. Hasta el cierre de este informe, no se había brindado una previsión sobre el horario en que se completaría la rehabilitación del servicio en toda el área afectada. . La compañía mantiene esos medios activos mientras continúan las labores para resolver la avería en la red de 132 kV.