Masivo apagón en Mar del Plata: la ciudad permanece sin luz
La interrupción del servicio comenzó este domingo después de las 7 de la mañana. EDEA informó que el problema se originó por una falla en la red de distribución de 132 kV y aseguró que trabaja para restablecer el suministro.
La ciudad amaneció este domingo con un extenso corte en el suministro eléctrico que se extendió por diversos puntos del partido. La falla se detectó pasadas las 7 de la mañana y afectó tanto a viviendas particulares como a locales comerciales, dependencias oficiales y el sistema de semáforos, lo que generó complicaciones en el tránsito durante las primeras horas del día.
La falta de energía provocó trastornos en la circulación vehicular durante la mañana del domingo, especialmente en las avenidas principales, donde los semáforos quedaron inoperativos y el alumbrado público permaneció apagado en varios barrios. Esta situación obligó a conductores y peatones a extremar los cuidados al desplazarse.
El parte oficial de EDEA
Desde la compañía distribuidora precisaron que la interrupción del servicio tuvo como origen una avería en la red de transporte de 132 kV. A través de sus canales oficiales, la firma ratificó que sus cuadrillas ya están abocadas a las tareas de reparación con el objetivo de retomar la prestación en el menor tiempo posible.
La empresa distribuidora EDEA, a través de un escueto comunicado difundido hoy, reiteró que sus grupos técnicos ya se encuentran realizando las maniobras necesarias para reestablecer el fluido eléctrico. No obstante, desde la firma aún no precisaron un cronograma ni un plazo estimativo para la reposición total del servicio en las zonas damnificadas.
Canales de atención y reclamos
La empresa recordó a los vecinos que dispone de distintas vías para comunicar inconvenientes técnicos: la línea gratuita 0800-666-3332, el número de WhatsApp 223 634-3332 y el sitio web institucional. Hasta el cierre de este informe, no se había brindado una previsión sobre el horario en que se completaría la rehabilitación del servicio en toda el área afectada. . La compañía mantiene esos medios activos mientras continúan las labores para resolver la avería en la red de 132 kV.
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