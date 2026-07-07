La sorpresiva declaración de una figura del medio tras su separación definitiva
Habló con emoción sobre el final de la relación y aseguró que la decisión nació desde el amor, al reconocer que ambos habían tomado caminos distintos.
Después de varios meses de rumores, Fiorella Giménez contó por primera vez cuál fue el verdadero motivo de su separación de Agustín Cachete Sierra. En una entrevista con Luli Fernández, la bailarina explicó que el final de la relación no estuvo marcado por conflictos ni por terceros, sino por una decisión tomada desde el amor.
La pareja, que compartió cerca de cinco años de historia con idas y vueltas, eligió ponerle punto final al vínculo conservando el afecto mutuo.
Con mucha emoción, Fiorella Giménez aseguró que la ruptura no se produjo por falta de amor, sino porque ambos comprendieron que ya no podían ofrecerse lo que cada uno necesitaba para construir un proyecto de vida en común. Entre lágrimas, expresó que sigue sintiendo amor por su expareja, aunque entendió que ese sentimiento ya no alcanzaba para sostener una relación que no los hacía crecer como deseaban.
Además, recordó que durante la relación habían imaginado un futuro juntos, con planes de casamiento y de formar una familia. Sin embargo, cuando esas conversaciones comenzaron a tomar fuerza, ambos coincidieron en que primero debían resolver las dificultades que atravesaban como pareja. Tras varios intentos por recomponer el vínculo y muchas charlas sinceras, decidieron cerrar esa etapa convencidos de que era la mejor decisión para los dos, aun cuando el amor seguía presente.
Fin del amor en la farándula: "Nunca lo voy a dejar de amar"
Uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista estuvo relacionado con el proceso de crecimiento personal que atravesó a partir de la terapia. Fiorella Giménez explicó que la relación la ayudó a identificar heridas emocionales que todavía tenía pendientes y aseguró que Agustín Cachete Sierra fue una pieza clave para tomar conciencia de esa situación. Según relató, entendió que estaba repitiendo conductas aprendidas dentro de su entorno familiar y que necesitaba priorizarse antes de continuar apostando a una vida en pareja basada únicamente en el amor.
A diferencia de otras separaciones del mundo del espectáculo, la bailarina remarcó que entre ambos sigue existiendo un profundo amor y un gran respeto. Destacó que durante la relación se acompañaron mutuamente y valoró la contención que recibió del actor. Además, contó que decidió afrontar el duelo manteniendo contacto cero, apoyándose en sus amistades, asistiendo a terapia, entrenando y dedicándole tiempo a su bienestar emocional.
Tanto Fiorella Giménez como Agustín Cachete Sierra ya habían desmentido en otras oportunidades las versiones que hablaban de infidelidades o de conflictos irreconciliables. La bailarina fue categórica al asegurar que nunca le fue infiel al actor y reiteró una idea que volvió a desarrollar durante la entrevista: en algunas circunstancias, el amor por sí solo no alcanza para sostener una relación cuando los proyectos y las necesidades dejan de coincidir.
Aunque hoy cada uno sigue un camino diferente, ambos coinciden en que la separación fue una decisión tomada con respeto y afecto mutuo. La frase de Fiorella Giménez, al explicar que eligió dejar de elegirlo desde el amor, resume el cierre de una historia que estuvo marcada por la madurez, el autoconocimiento y la convicción de que, a veces, querer a alguien también significa aceptar que es momento de soltar.
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