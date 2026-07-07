La sorpresiva declaración de una figura del medio tras su separación definitiva

A diferencia de otras separaciones del mundo del espectáculo, la bailarina remarcó que entre ambos sigue existiendo un profundo amor y un gran respeto. Destacó que durante la relación se acompañaron mutuamente y valoró la contención que recibió del actor. Además, contó que decidió afrontar el duelo manteniendo contacto cero, apoyándose en sus amistades, asistiendo a terapia, entrenando y dedicándole tiempo a su bienestar emocional.

Tanto Fiorella Giménez como Agustín Cachete Sierra ya habían desmentido en otras oportunidades las versiones que hablaban de infidelidades o de conflictos irreconciliables. La bailarina fue categórica al asegurar que nunca le fue infiel al actor y reiteró una idea que volvió a desarrollar durante la entrevista: en algunas circunstancias, el amor por sí solo no alcanza para sostener una relación cuando los proyectos y las necesidades dejan de coincidir.

Aunque hoy cada uno sigue un camino diferente, ambos coinciden en que la separación fue una decisión tomada con respeto y afecto mutuo. La frase de Fiorella Giménez, al explicar que eligió dejar de elegirlo desde el amor, resume el cierre de una historia que estuvo marcada por la madurez, el autoconocimiento y la convicción de que, a veces, querer a alguien también significa aceptar que es momento de soltar.