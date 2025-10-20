Cuáles son los celulares más económicos para comprar y cambiar el que tenés

Por último, Xiaomi mantiene su propuesta accesible con el Redmi Note 14 Pro 5G, un dispositivo que combina una batería de larga duración, buen rendimiento y cámaras eficientes a un precio competitivo.

Qué tener en cuenta antes de elegir los celulares

A la hora de comprar un celular, es de suma importancia prestar atención a tres factores esenciales: la batería, la pantalla y el procesador que incorpora en el interior. Estos elementos son los que realmente marcan la diferencia entre un equipo eficiente y uno limitado.