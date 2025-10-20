Cuáles son los celulares más económicos para comprar y cambiar el que tenés
Al momento de adquirir un nuevo móvil, es importante tener en cuenta la autonomía, pantalla y procesador. Los detalles en la nota.
En estos tiempos de digitalización, los celulares se volvieron indispensables en la vida diaria. Más allá de su tamaño compacto y cómodo, ofrecen funciones avanzadas que facilitan tanto el trabajo como el entretenimiento, permitiendo acceder a redes sociales, aplicaciones y juegos en cualquier momento.
En un mercado lleno de opciones, pocas marcas logran destacarse por combinar rendimiento, durabilidad y buen precio. Entre ellas, Motorola y Samsung se llevan los primeros puestos, gracias a sus baterías resistentes, cámaras de alta calidad y respuesta fluida que se adaptan a las necesidades de los usuarios.
Los mejores celulares económicos para comprar en 2025
Entre los modelos más destacados del momento, el Moto G85 5G sobresale por su pantalla OLED de 120 Hz y un diseño moderno que busca estilo y rendimiento. Sin embargo, no está pensado para reproducir juegos pesados.
En el caso de Samsung, el Galaxy A15 (4G) es una buena opción para quienes priorizan la estabilidad y las actualizaciones de software. Su sucesor, el Galaxy A16 5G, ofrece una conectividad más amplia y un soporte extendido de hasta seis años. Para quienes buscan una experiencia más completa, el Galaxy A25 5G combina una fluida tasa de refresco de 120 Hz y sonido estéreo.
TCL, por su parte, se diferencia con el TCL 50 Pro Nxtpaper. Este celular presenta una pantalla que imita la textura del papel, ideal para usuarios que pasan horas leyendo en el teléfono.
Por último, Xiaomi mantiene su propuesta accesible con el Redmi Note 14 Pro 5G, un dispositivo que combina una batería de larga duración, buen rendimiento y cámaras eficientes a un precio competitivo.
Qué tener en cuenta antes de elegir los celulares
A la hora de comprar un celular, es de suma importancia prestar atención a tres factores esenciales: la batería, la pantalla y el procesador que incorpora en el interior. Estos elementos son los que realmente marcan la diferencia entre un equipo eficiente y uno limitado.
