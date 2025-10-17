Análisis de precios para el celular tope de gama: ¿dónde es más conveniente comprarlo?

Diferencias de precios por la compra del celular

El Galaxy S25 Ultra de 512 GB puede conseguirse en Ripley a $1.449.990 pesos chilenos (CLP), con tarjeta de la tienda. En Argentina, el mismo modelo aparece en Mercado Libre con precios que rondan los $2.123.882,03 pesos argentinos (ARS).

Para comparar ambos valores, conviene hacer una conversión de referencia.

De CLP a dólares (USD): $1.449.990 ÷ 959,20 (tipo de cambio en Chile al 14 de octubre de 2025) = $2.040.454,93 pesos argentinos.

De USD a ARS: US$1.511,66 × $1.405 (cotización promedio del 13-14 de octubre en Argentina) = $2.123.882,03 ARS.

De esta forma, el teléfono comprado en Chile queda más de $110.000 por debajo de los precios en nuestro país. Incluso considerando las variaciones por tipo de cambio (MEP, CCL o tarjeta), el ahorro sigue siendo considerable.