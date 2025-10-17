Análisis de precios para el celular tope de gama: ¿dónde es más conveniente comprarlo?
La nueva generación de celulares premium ya está en el país y los modelos insignia comenzaron la competencia entre ellos.
Samsung y Apple se han convertido en los reyes del mercado. Comprar un teléfono premium dejó de ser solo una decisión tecnológica y pasó a ser un cálculo financiero. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB muestra en octubre de 2025 una diferencia de precio llamativa entre Chile y Argentina.
Esta comparación revela cuánto pesa el tipo de cambio y qué otros factores, impuestos, posventa y eventos de descuentos, pueden inclinar la balanza a favor de una u otra orilla.
Conviene más comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra en Argentina o Chile
El Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (versión internacional) llega con sistema operativo Android 15, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas y resolución Quad HD+ (3120 x 1440 píxeles). Su frecuencia de actualización alcanza los 120 Hz, protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2, lo que garantiza una visualización nítida y resistente.
El dispositivo incluye 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, 12 GB de memoria RAM. Su sistema de cámaras combina un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo de 50 MP, otro de 10 MP y una cámara frontal de 12 MP, pensada para fotografía de alta definición y video en 8K.
La batería de 5.000 mAh ofrece autonomía extendida y compatibilidad con carga rápida a través de USB-C (USB 3.2 Gen 1). Además, cuenta con conectividad Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), NFC y soporte para doble SIM. En la caja se incluyen el S Pen, un cable de carga USB tipo C y la herramienta para expulsar la tarjeta SIM.
Diferencias de precios por la compra del celular
El Galaxy S25 Ultra de 512 GB puede conseguirse en Ripley a $1.449.990 pesos chilenos (CLP), con tarjeta de la tienda. En Argentina, el mismo modelo aparece en Mercado Libre con precios que rondan los $2.123.882,03 pesos argentinos (ARS).
Para comparar ambos valores, conviene hacer una conversión de referencia.
- De CLP a dólares (USD): $1.449.990 ÷ 959,20 (tipo de cambio en Chile al 14 de octubre de 2025) = $2.040.454,93 pesos argentinos.
- De USD a ARS: US$1.511,66 × $1.405 (cotización promedio del 13-14 de octubre en Argentina) = $2.123.882,03 ARS.
De esta forma, el teléfono comprado en Chile queda más de $110.000 por debajo de los precios en nuestro país. Incluso considerando las variaciones por tipo de cambio (MEP, CCL o tarjeta), el ahorro sigue siendo considerable.
