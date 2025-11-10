Cuáles son los ejercicios para mejorar la postura y endurecer el abdomen

Furman detalla que los beneficios de este ejercicio abarcan los planos físico, muscular, articular y metabólico, aunque destaca su función principal: fortalecer el core y, a partir de eso, reforzar todo el cuerpo. Además, no requiere equipamiento ni gimnasio, puede hacerse en cualquier lugar y contribuye a una postura más erguida.

En un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research en 2013, se observó que los ejercicios centrados en la activación del tronco, como las planchas, eran más efectivos para fortalecer los músculos abdominales y mejorar la estabilidad general que otros movimientos abdominales más tradicionales. También demostraron mejoras en el equilibrio y la movilidad.

Otro trabajo, titulado “Efectividad de los ejercicios de estabilización central y la terapia de ejercicios de rutina en el tratamiento del dolor lumbar crónico inespecífico”, analizó a 120 personas y comprobó que, tras seis semanas, los ejercicios de plancha redujeron el dolor lumbar de forma más significativa que otros tratamientos de fisioterapia.

Por su parte, el Hospital de Clínicas de Cleveland advierte que este ejercicio no debería provocar dolor en la espalda ni en los hombros. Si aparecen molestias, se recomienda detener la práctica y consultar con un profesional de la salud para descartar lesiones o errores en la ejecución.