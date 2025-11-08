Cómo son los ejercicios que liberan el dolor lumbar: enterate acá

El ejercicio recomendado por especialistas para el dolor lumbar

caminar Los especialistas recomiendan caminar alrededor de 90 minutos al día.

Caminar todos los días es una de las formas más sencillas y efectivas de aliviar el dolor en la zona lumbar. Con solo dedicar alrededor de una hora y media diaria a esta actividad, a un ritmo tranquilo y sin exigirse, es posible notar una mejora considerable en la movilidad y en la sensación general de bienestar.