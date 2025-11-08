Cómo son los ejercicios que liberan el dolor lumbar: enterate acá
Lo aconsejable es consultar a especialistas, aunque estos movimientos alivian el dolor y mejoran la calidad de vida. Los detalles en la nota.
El dolor muscular y lumbar es uno de los problemas más comunes en la actualidad. Estos inconvenientes pueden aparecer por distintos motivos: sedentarismo, posturas incorrectas o movimientos bruscos. Más allá de la causa, este malestar afecta la rutina diaria y perjudica la salud.
En personas mayores, estas molestias afectan la movilidad, motivo por el cual es esencial acudir a especialistas y realizar ejercicio de manera regular. Caminar, por ejemplo, es uno de los movimientos más eficientes para aliviar el dolor de espalda.
El ejercicio recomendado por especialistas para el dolor lumbar
Caminar todos los días es una de las formas más sencillas y efectivas de aliviar el dolor en la zona lumbar. Con solo dedicar alrededor de una hora y media diaria a esta actividad, a un ritmo tranquilo y sin exigirse, es posible notar una mejora considerable en la movilidad y en la sensación general de bienestar.
Este hábito también fortalece los músculos que sostienen la espalda baja, estimula la circulación sanguínea y favorece la flexibilidad de la columna, reduciendo la rigidez y previniendo molestias futuras.
Para potenciar sus beneficios, se pueden incorporar estiramientos suaves que relajen la zona lumbar y los glúteos. Ejercicios simples, como acercar las rodillas al pecho o girar suavemente el tronco mientras se está recostado, ayudan a liberar tensiones acumuladas y a mantener la espalda en movimiento.
Acompañar esta rutina con una alimentación equilibrada, rica en vegetales, frutas y proteínas, y un descanso adecuado es clave para conservar la salud muscular y articular. La constancia es la clave que permite llegar a la adultez mayor con un cuerpo fuerte, flexible y libre de dolor.
