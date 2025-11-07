 Cómo es la rutina de pilates para fortalecer el abdomen

La rutina de 5 minutos para tener un abdomen de acero

Esta rutina de Pilates Mat de apenas 5 minutos es perfecta para activar el core, tonificar los músculos abdominales y favorecer la pérdida de grasa sin salir de casa. Solo necesitás una esterilla y un poco de constancia: cada movimiento se realiza de forma lenta y controlada, priorizando la respiración y la estabilidad del cuerpo.