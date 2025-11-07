Cómo es la rutina de pilates para fortalecer el abdomen
Te contamos sobre la rutina de solo 5 ejercicios ideales para tonificar el abdomen y acelerar la quema de grasa de forma efectiva.
Cuando el tiempo apremia, esta rutina de Pilates Mat de solo 5 minutos es una excelente opción de fitness para fortalecer el abdomen desde casa y cuidar la salud sin necesidad de equipamiento. Ideal para quienes buscan entrenar de forma rápida, efectiva y adaptada a su rutina diaria.
El canal Pilates in 5 comparte distintas secuencias breves con 5 ejercicios que permiten mantener el cuerpo activo y tonificado, demostrando que con pocos minutos al día se pueden lograr grandes resultados.
La rutina de 5 minutos para tener un abdomen de acero
Esta rutina de Pilates Mat de apenas 5 minutos es perfecta para activar el core, tonificar los músculos abdominales y favorecer la pérdida de grasa sin salir de casa. Solo necesitás una esterilla y un poco de constancia: cada movimiento se realiza de forma lenta y controlada, priorizando la respiración y la estabilidad del cuerpo.
- The Bridge (puente): Acostate boca arriba, rodillas flexionadas, pies apoyados y brazos a los costados. Inspirás, al exhalar contraés abdomen y glúteos y elevás la pelvis en forma controlada hasta alinear caderas y hombros. Bajá despacio manteniendo la tensión del core.
- The Bridge — variante dinámica: Mismo movimiento pero con ritmo: subí rápido y descendé en dos tiempos más lentos. Seguís contrayendo la zona media y coordinás la respiración para no perder control.
- Single leg extension (extensión alternada): Con las rodillas dobladas y tibias paralelas al piso, extendé una pierna a la vez de forma controlada, sin arquear la espalda. Manos apoyadas, abdomen firme. Alterná piernas con ritmo constante.
- Heel taps (toques de talón): Bajá una pierna hasta que el talón toque la esterilla y volvía a subir, manteniendo 90° en cadera y rodilla. Contraé el core para proteger la columna y focalizar en el abdomen bajo.
- Toe taps (toques con la punta del pie): Igual que el anterior pero tocando con las puntas de los pies. Es más exigente: trabajás el core, los cuádriceps y los extensores de cadera. Mantené la respiración y la técnica.
Como tip final te recomendamos hacer un minuto por ejercicio, movimientos lentos y controlados, y respiración sincronizada. Con esto tenés 5 minutos de fitness para potenciar el abdomen y sumar salud sin complicaciones.
