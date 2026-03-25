Cuáles son los trabajos que van a desaparecer del mercado, según la inteligencia artificial
La inteligencia artificial ya permite automatizar múltiples tareas y genera una gran pregunta: qué trabajos podrían desaparecer en los próximos años.
La inteligencia artificial avanza cada vez más rápido y ya está impactando directamente en el mercado laboral. Según distintos análisis, los primeros empleos en verse afectados serán aquellos que implican tareas repetitivas, predecibles o automatizables.
A medida que las empresas incorporan nuevas tecnologías, muchas funciones comienzan a ser reemplazadas por sistemas automatizados, software inteligente o incluso robots. Esto no solo cambia la forma de trabajar, sino también las habilidades que se vuelven necesarias en el mercado.
Los trabajos que van a desaparecer según la IA
Entre los principales empleos que podrían desaparecer o transformarse en el corto plazo, la inteligencia artificial identifica varios sectores clave.
Uno de los más afectados es el de atención al cliente, donde los chatbots y asistentes virtuales ya pueden responder consultas, resolver problemas y operar las 24 horas sin intervención humana.
También se encuentran en riesgo los trabajos de ingreso de datos y tareas administrativas básicas, ya que estos procesos pueden ser realizados de manera más rápida y precisa por sistemas automatizados.
El sector del transporte y la logística es otro de los más mencionados. Con el avance de los vehículos autónomos y los drones, puestos como conductores, repartidores o mensajeros podrían reducirse significativamente en el futuro.
Incluso áreas creativas comienzan a sentir el impacto. Algunas tareas como la redacción básica, el diseño gráfico inicial o la generación de contenido simple ya pueden ser realizadas por herramientas de inteligencia artificial con resultados cada vez más avanzados.
Sin embargo, no todo el panorama es negativo. La inteligencia artificial también impulsa la creación de nuevos empleos, especialmente en áreas como la programación, el análisis de datos y la supervisión de sistemas automatizados.
En este contexto, el gran desafío no será solo tecnológico, sino también humano: adaptarse, capacitarse y desarrollar habilidades que no puedan ser fácilmente reemplazadas por una máquina.
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