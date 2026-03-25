Cuáles son los trabajos que van a desaparecer del mercado, según la inteligencia artificial

El sector del transporte y la logística es otro de los más mencionados. Con el avance de los vehículos autónomos y los drones, puestos como conductores, repartidores o mensajeros podrían reducirse significativamente en el futuro.

Incluso áreas creativas comienzan a sentir el impacto. Algunas tareas como la redacción básica, el diseño gráfico inicial o la generación de contenido simple ya pueden ser realizadas por herramientas de inteligencia artificial con resultados cada vez más avanzados.

Sin embargo, no todo el panorama es negativo. La inteligencia artificial también impulsa la creación de nuevos empleos, especialmente en áreas como la programación, el análisis de datos y la supervisión de sistemas automatizados.

En este contexto, el gran desafío no será solo tecnológico, sino también humano: adaptarse, capacitarse y desarrollar habilidades que no puedan ser fácilmente reemplazadas por una máquina.