Todos los libros que podrían ser llevados a la pantalla grande, según la IA

El infinito en un junco – Irene Vallejo (2019)

Vallejo recorre la historia de los libros desde Alejandría hasta la actualidad, mostrando su influencia en la civilización. Aunque es un ensayo, su narrativa podría transformarse en una película épica y visual, celebrando la historia del conocimiento y uniendo pasado y presente con un enfoque humanista.

Los Testamentos – Margaret Atwood (2019)

La secuela de "El Cuento de la Criada" sigue a tres mujeres enfrentando el régimen de Gilead desde diferentes perspectivas. Con temas de poder, traición y resistencia femenina, esta historia política y feminista sería una adaptación cinematográfica relevante, mostrando la lucha y la resiliencia de las protagonistas.

Piranesi – Susanna Clarke (2020)

libros.jpg Estos libros están pensados para un público juvenil o adulto.

Piranesi habita una casa infinita con mares interiores y estatuas misteriosas, acompañado solo por “El Otro”. A medida que descubre secretos del lugar, su mundo cambia. Su atmósfera misteriosa lo hace perfecto para una película impactante, explorando memoria, conocimiento y libertad, ideal para directores con estilo poético y fantástico.