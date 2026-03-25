Todos los libros que podrían ser llevados a la pantalla grande, según la IA
La herramienta tecnológica dio un listado con los cinco libros que deben llevarse a la industria audiovisual. Los detalles en la nota.
El cine y las plataformas de streaming siguen apostando fuerte a las adaptaciones literarias, un formato que año tras año demuestra su capacidad de atraer a grandes audiencias. Es por este motivo que los próximos estrenos no serán la excepción, llevando a la pantalla historias populares capaces de atrapar la atención de cientos de espectadores.
Estas historias van desde romances que conquistan corazones hasta thrillers que mantienen al público al borde del asiento. Además de ser una herramienta útil en distintos ámbitos, la Inteligencia Artificial también elaboró un listado de cinco libros que, según su análisis, deberían llevarse a la pantalla grande cuanto antes.
Los libros que deberían adaptarse al cine, según la IA
La IA realizó una lista con los libros que deberán llevarse, de manera inmediata, a la pantalla grande.
Klara y el sol – Kazuo Ishiguro (2021)
Klara es una amiga artificial que observa la vida desde una tienda mientras espera ser elegida como compañera de un niño. La historia aborda la soledad, el amor y los límites entre la emoción humana y la máquina. Según la IA, en cine podría convertirse en un relato visual y emotivo, con un tono íntimo y reflexivo, similar a lo que lograron películas como "Her o Ex Machina".
Nunca me abandones – Mónica Ojeda (2023)
En una escuela católica, un grupo de adolescentes vive experiencias violentas y rituales inquietantes que mezclan miedo y devoción. El libro combina horror psicológico con un estilo poético y perturbador. Una versión cinematográfica resaltaría el terror latinoamericano, mostrando vínculos entre las protagonistas y una atmósfera opresiva, al estilo de "Carrie o The Babadook".
El infinito en un junco – Irene Vallejo (2019)
Vallejo recorre la historia de los libros desde Alejandría hasta la actualidad, mostrando su influencia en la civilización. Aunque es un ensayo, su narrativa podría transformarse en una película épica y visual, celebrando la historia del conocimiento y uniendo pasado y presente con un enfoque humanista.
Los Testamentos – Margaret Atwood (2019)
La secuela de "El Cuento de la Criada" sigue a tres mujeres enfrentando el régimen de Gilead desde diferentes perspectivas. Con temas de poder, traición y resistencia femenina, esta historia política y feminista sería una adaptación cinematográfica relevante, mostrando la lucha y la resiliencia de las protagonistas.
Piranesi – Susanna Clarke (2020)
Piranesi habita una casa infinita con mares interiores y estatuas misteriosas, acompañado solo por “El Otro”. A medida que descubre secretos del lugar, su mundo cambia. Su atmósfera misteriosa lo hace perfecto para una película impactante, explorando memoria, conocimiento y libertad, ideal para directores con estilo poético y fantástico.
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