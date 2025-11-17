¿Cuántas personas podrían sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial? La IA reveló su hipótesis

Entre las regiones con mayor probabilidad de supervivencia, las simulaciones destacan:

partes de Sudamérica alejadas de grandes ciudades militares;

amplias áreas de Oceanía con baja densidad poblacional;

sectores de África que no serían considerados estratégicos en un conflicto global.

Las proyecciones no se limitan a la destrucción inmediata. Las IA también integran fenómenos como el invierno nuclear, que reduciría drásticamente la temperatura global, afectaría la agricultura y generaría una crisis alimentaria global, incluso en países no atacados directamente.

El acceso a agua potable, la contaminación radiactiva y el colapso de los sistemas sanitarios serían otras amenazas críticas posteriores al conflicto.

Los factores que determinan quiénes podrían sobrevivir, según ChatGPT, Gemini, Grok y DeepSeek

image

Los modelos elaborados por estas IA coinciden en que la supervivencia no dependería únicamente de la ubicación geográfica, sino de una combinación de factores que podrían marcar la diferencia.

Entre los elementos clave destacan:

1. Ubicación geográfica

Regiones lejanas a bases militares, grandes ciudades o zonas industriales tendrían mejores probabilidades. Los lugares poco conectados y con barreras naturales también presentan una mayor chance de quedar fuera de los objetivos.

2. Autosuficiencia y recursos críticos

Comunidades con capacidad para producir sus propios alimentos, almacenar agua y disponer de refugios preparados tendrían una ventaja significativa. La infraestructura energética independiente también sería esencial.

3. Organización social y resiliencia comunitaria

La capacidad de cooperación, la división de tareas, el mantenimiento del orden local y la gestión de recursos definirían la posibilidad de adaptarse a un mundo colapsado.

4. Impacto ambiental local

Algunas regiones sufrirían menos efectos del invierno nuclear y podrían reanudar actividades agrícolas antes que otras.

5. Conectividad y aislamiento controlado

Paradójicamente, las zonas menos conectadas tendrían más posibilidades de resistir las primeras fases del caos global.

Aun con posibilidades de supervivencia, los expertos advierten que la vida posterior a un conflicto de esta magnitud sería extremadamente difícil: escasez de alimentos, falta de atención médica, interrupción de comunicaciones, migraciones masivas y una reorganización completa del sistema social y económico.

Las conclusiones de la inteligencia artificial tienen un mensaje claro: más allá de cualquier proyección, la prevención diplomática y la cooperación internacional siguen siendo las únicas herramientas capaces de evitar un escenario tan devastador.