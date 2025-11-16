Inteligencia artificial Gourmet: reveló cuáles son los mejores sándwiches para preparar

Los sándwiches recomendados por la inteligencia artificial

Tostado de jamón y queso elevado: El clásico tostado de jamón y queso puede convertirse en un plato sofisticado con algunos ajustes. La IA recomienda usar jamón crudo de calidad o un jamón cocido natural sin conservantes, y combinar quesos que ofrezcan diferentes texturas y sabores.

Tostados.jpg Redes sociales

La sugerencia es usar un queso cremoso como mozzarella o fontina que se derrita fácilmente, y un queso más intenso como gruyère o provolone. Para el pan, lo ideal es un pan de molde de miga gruesa o un brioche, que al tostarse con manteca y un toque de ajo en polvo adquiere un color dorado y un sabor inigualable.