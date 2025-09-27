Cuánto costará alquilar una carpa y una sombrilla en Pinamar en el verano 2026: precios actualizados

La carpa por día en Pinamar -promedio general- el año pasado costaba entre 60 y 70 mil pesos, mientras que la sombrilla tuvo un valor por jornada de $50.000.

En este 2026 las carpas por día costarán alrededor de 85 mil pesos mientras que las sombrillas saldrán entre 60 y 65 mil pesos.

La carpa por semana en este 2026 saldrá 600 mil pesos, la quincena $800.000 y el mes de enero completo un millón setecientos de pesos, según están anunciando los balnearios.