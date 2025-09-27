Cuánto costará alquilar una carpa y una sombrilla en Pinamar en el verano 2026: precios actualizados
La ciudad de Pinamar espera tener una buena temporada de verano luego del fuerte fracaso en 2025.
La temporada de verano 2026 comenzó a dar sus primeros pasos a nivel reservas y en todos los centros turísticos esperan remontar lo que fue un mal 2025 en todos los sentidos.
Una de las ciudades más elegidas por los argentinos en el verano es Pinamar, que ya comenzó a definir precios para alquilar sombras en sus extensas y deseadas playas.
Respecto de la temporada pasada, los aumentos en promedio rondan entre un 25 y 30 por ciento, buscando precios más "amigables" para los turistas que elijan pasar sus vacaciones en Pinamar.
Cuánto costará alquilar una carpa en Pinamar
En el sitio pinamardiario.com.ar el dueño de uno de los balnearios tradicionales de la ciudad, el empresario Luis Sanza, informó los precios confirmados para la temporada de verano.
La carpa por día en Pinamar -promedio general- el año pasado costaba entre 60 y 70 mil pesos, mientras que la sombrilla tuvo un valor por jornada de $50.000.
En este 2026 las carpas por día costarán alrededor de 85 mil pesos mientras que las sombrillas saldrán entre 60 y 65 mil pesos.
La carpa por semana en este 2026 saldrá 600 mil pesos, la quincena $800.000 y el mes de enero completo un millón setecientos de pesos, según están anunciando los balnearios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario