La inteligencia artificial reveló que la humanidad se acerca a la inmortalidad

La medicina antienvejecimiento avanzó en distintas líneas, como el uso de suplementos, terapias hormonales y dietas específicas, que mostraron resultados prometedores en etapas iniciales. También aparecen nuevas alternativas como la terapia genética y los fármacos senolíticos, que buscan atacar directamente las causas del envejecimiento.

Sin embargo, estos métodos todavía no demostraron su efectividad a largo plazo en humanos, lo que limita su aplicación real y mantiene a la inmortalidad como un objetivo lejano.

En cuánto tiempo la humanidad alcanzaría la inmortalidad, según la IA

Aun con estas limitaciones, la inteligencia artificial proyecta un escenario optimista en términos de longevidad.

Según sus estimaciones, en las próximas décadas podrían lograrse avances significativos que permitan extender la vida humana de forma considerable. De hecho, vivir entre 120 y 150 años con buena calidad de vida podría ser posible en un plazo de aproximadamente 30 años, siempre que el progreso científico continúe al ritmo actual.

De esta manera, la IA concluye que la inmortalidad absoluta sigue siendo un concepto más cercano a la ciencia ficción que a la realidad. Sin embargo, los avances actuales indican que prolongar la vida humana de forma significativa ya no es una idea tan lejana, sino un objetivo cada vez más concreto.