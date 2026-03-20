Volvieron a operar a Bastian Jerez: ya son más de 10 cirugías desde el brutal accidente en Pinamar
El pasado 12 de enero, el pequeño de 8 años se accidentó gravemente a bordo de un UTV que manejaba su papá. El niño iba sin casco y sin cinturón de seguridad.
Tras el grave accidente ocurrido hace más de dos meses en los médanos de La Frontera, en Pinamar, Bastian Jerez volvió a ser intervenido quirúrgicamente este viernes. Desde aquel 12 de enero —cuando el UTV en el que se trasladaba impactó contra una camioneta— el pequeño de 8 años ha tenido que afrontar más de 10 cirugías.
Macarena Collantes, madre del niño, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y confirmar que el niño “ya salió del quirófano”.
En esta ocasión, los médicos procedieron a colocarle una nueva válvula, una decisión tomada luego de que “la nueva tomografía salió un poco mejor que la anterior”. Tras la operación, Macarena aseguró: “Salió todo bien”.
En medio de este proceso de recuperación, la mujer reforzó el pedido de apoyo a la comunidad: “Sigamos pidiendo por él por favor. Dios gracias gracias”.
También, através de sus historias de Instagram, Macarena también compartió palabras de aliento dedicadas directamente a su hijo: “Vamos hijo, sos muy fuerte. Siempre te lo digo, sé que Dios tiene un propósito con todo esto. Estamos a un paso de la cuenta regresiva”.
Además, en la víspera de esta nueva intervención, publicó un emotivo video que resume los difíciles días de internación, acompañándolo con una sentida reflexión: “Hoy quiero compartir un pedacito de nuestra historia… Un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerte que puede ser el amor”.
El caso de Bastian Jerez
Bastian Jerez se accidentó el pasado 12 de enero, mientras disfrutaba unas vacaciones con su papá. El hecho tuvo lugar en la zona de La Frontera, en Pinamar, cuando el vehículo tipo UTV en el que viajaba el niño de 8 años chocó contra una camioneta Toyota Hilux en un sector de médanos.
Debido al fuerte impacto, el niño sufrió heridas críticas y debió ser trasladado de urgencia, primero a Mar del Plata y luego al Hospital Italiano en Buenos Aires. Al día de hoy, el menor ha superado más de 10 cirugías.
Por el accidente están imputados tanto el conductor de la camioneta como la conductora del UTV y el padre de Bastian, bajo el cargo de lesiones culposas agravadas.
Sin duda, la recuperación de Bastián ha movilizado a muchísima gente en redes sociales bajo cadenas de oración.
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