Volvieron a operar a Bastian Jerez: ya son más de 10 cirugías desde el brutal accidente en Pinamar

Además, en la víspera de esta nueva intervención, publicó un emotivo video que resume los difíciles días de internación, acompañándolo con una sentida reflexión: “Hoy quiero compartir un pedacito de nuestra historia… Un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerte que puede ser el amor”.

bastian Bastian, el nene accidentado en Pinamar (Captura)

El caso de Bastian Jerez

Bastian Jerez se accidentó el pasado 12 de enero, mientras disfrutaba unas vacaciones con su papá. El hecho tuvo lugar en la zona de La Frontera, en Pinamar, cuando el vehículo tipo UTV en el que viajaba el niño de 8 años chocó contra una camioneta Toyota Hilux en un sector de médanos.

Debido al fuerte impacto, el niño sufrió heridas críticas y debió ser trasladado de urgencia, primero a Mar del Plata y luego al Hospital Italiano en Buenos Aires. Al día de hoy, el menor ha superado más de 10 cirugías.

La salud de Bastian:

Por el accidente están imputados tanto el conductor de la camioneta como la conductora del UTV y el padre de Bastian, bajo el cargo de lesiones culposas agravadas.

Sin duda, la recuperación de Bastián ha movilizado a muchísima gente en redes sociales bajo cadenas de oración.