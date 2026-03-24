La NASA reveló que el planeta rojo tuvo clima tropical 

Para confirmar su origen, los investigadores compararon estas muestras con formaciones similares encontradas en regiones como Sudáfrica y San Diego, y los resultados mostraron una sorprendente similitud.

Además, imágenes satelitales sugieren que podrían existir grandes depósitos de este material en otras zonas de Marte, aunque todavía no fueron explorados directamente.

Todo esto refuerza la idea de que el planeta rojo pudo haber tenido agua en abundancia, lluvias frecuentes y condiciones más favorables para la vida en el pasado.

Implicaciones del hallazgo de rocas de arcilla en la superficie de Marte

El descubrimiento de estas arcillas representa un avance clave para entender la evolución de Marte. Según los modelos actuales, el planeta habría perdido la mayor parte de su agua hace entre 3.000 y 4.000 millones de años, cuando su campo magnético se debilitó y su atmósfera comenzó a erosionarse por el viento solar.

Sin embargo, este proceso no habría sido inmediato, sino gradual, lo que abre la posibilidad de que durante largos períodos Marte haya sido un entorno mucho más habitable de lo que se creía.

En este contexto, el estudio de estas rocas permite reconstruir cómo fue la transición de un planeta cálido y húmedo a uno seco y extremo, como el que conocemos hoy.

Este tipo de hallazgos no solo cambia la historia de Marte, sino que también alimenta una de las preguntas más importantes de la ciencia: si alguna vez existieron condiciones adecuadas para la vida fuera de la Tierra.