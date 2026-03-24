La NASA reveló que el planeta rojo tuvo clima tropical
La NASA detectó señales que podrían indicar que Marte no siempre fue un mundo frío y árido, sino que en el pasado tuvo condiciones mucho más similares a la Tierra.
Durante décadas, Marte fue considerado un planeta hostil, con temperaturas extremas y sin presencia de agua líquida. Sin embargo, un reciente análisis basado en datos de la NASA volvió a poner en duda esa idea.
El descubrimiento de rocas de arcilla en la superficie marciana abrió una nueva hipótesis: en algún momento de su historia, el planeta podría haber tenido un clima cálido, húmedo e incluso comparable a regiones tropicales de la Tierra.
Este hallazgo se suma a otras evidencias que sugieren que Marte no siempre fue como lo conocemos hoy, sino que atravesó etapas con condiciones potencialmente habitables.
Los datos de la NASA que podrían demostrar un clima tropical en Marte
La investigación se basó en información recolectada por el rover Perseverance, que detectó la presencia de caolinita, un tipo de arcilla rica en aluminio.
Este material llamó la atención de los científicos por su color claro y su composición, ya que en la Tierra suele formarse en ambientes cálidos y húmedos, como selvas tropicales, donde las lluvias constantes modifican las rocas durante millones de años.
Para confirmar su origen, los investigadores compararon estas muestras con formaciones similares encontradas en regiones como Sudáfrica y San Diego, y los resultados mostraron una sorprendente similitud.
Además, imágenes satelitales sugieren que podrían existir grandes depósitos de este material en otras zonas de Marte, aunque todavía no fueron explorados directamente.
Todo esto refuerza la idea de que el planeta rojo pudo haber tenido agua en abundancia, lluvias frecuentes y condiciones más favorables para la vida en el pasado.
Implicaciones del hallazgo de rocas de arcilla en la superficie de Marte
El descubrimiento de estas arcillas representa un avance clave para entender la evolución de Marte. Según los modelos actuales, el planeta habría perdido la mayor parte de su agua hace entre 3.000 y 4.000 millones de años, cuando su campo magnético se debilitó y su atmósfera comenzó a erosionarse por el viento solar.
Sin embargo, este proceso no habría sido inmediato, sino gradual, lo que abre la posibilidad de que durante largos períodos Marte haya sido un entorno mucho más habitable de lo que se creía.
En este contexto, el estudio de estas rocas permite reconstruir cómo fue la transición de un planeta cálido y húmedo a uno seco y extremo, como el que conocemos hoy.
Este tipo de hallazgos no solo cambia la historia de Marte, sino que también alimenta una de las preguntas más importantes de la ciencia: si alguna vez existieron condiciones adecuadas para la vida fuera de la Tierra.
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