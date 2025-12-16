Damián De Santo como el dueño del Balneario 12 de Mar del Plata: "¿Esto te lo van a dar en Brasil?"
De Córdoba a Mar del Plata: la apuesta de Damián De Santo y Augusto Digiovanni por el turismo nacional antes que Brasi
En medio del furor de los argentinos por viajar a Brasil, desde la ciudad de Córdoba, un actor, como Damián De Santo, que tiene un complejo de cabañas en Córdoba, y un empresario, como Augusto Digiovanni, dueño del tradicional Balneario 12 de Mar del Plata, salieron a defender fuerte al turismo nacional marcando que hay cosas que nunca va a poder dar Brasil.
El puntapié lo dio Digiovanni con un video que se hizo viral el año pasado, que tuvo millones de reproducciones y cuyo título era "Primero ARGENTINA", marcando las diferencias entre los servicios que hay en un balneario nacional y lo que se ofrece en "el país tropical": "¿Dónde vas al baño en Brasil?".
De Córdoba a Mar del Plata: "Si querés te hablamos en portugués"
De Santo tiene un complejo de cabañas realmente paradisíaco en Villa Giardino, provincia de Córdoba, llamado Umbral del Sol, dónde relajarse y descansar son dos palabras con las que disfrutan todos los pasajeros que van al lugar.
Desde las sierras cordobesas, De Santo se volvió viral con un video en el que, con tono irónico, interpela a quienes piensan en cruzar la frontera para vacacionar. “Seguramente estás pensando en irte a Brasil. Nosotros, si querés, te hablamos en portugués”, bromeó al inicio del clip, marcando el clima distendido de su mensaje.
Luego, el actor detalló la propuesta de Umbral del Sol, su complejo turístico: “110 m² cubiertos de cabaña con su parrilla, su horno de barro, su hogar, su cama de 2x2, su jacuzzi, su agua mineral que sale de la canilla”, enumeró, poniendo el foco en la calidad y el confort.
La lista siguió con servicios que, según remarcó, marcan la diferencia: “Tenemos generador, luz propia, gas natural. Estamos rodeados de sierras y los atardeceres… vas a morir. ‘Descansar’, es el lema de Umbral del Sol. Acá venís a vaciarte para llenarte de nuevo”.
El cierre fue directo y con mensaje de fondo: “Vacaciones y tranquilidad. Tenés dos piletas climatizadas: la interior y la exterior, de uso libre las 24 hs. El desayuno es hasta las dos de la tarde. ¿Esto te lo van a dar en Brasil? Acordate, esto es industria argentina”, concluyó De Santo.
Un discurso similar viene sosteniendo Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12 de Mar del Plata, quien en reiteradas oportunidades defendió el turismo local y la calidad de los servicios que ofrecen los balnearios argentinos. Desde Punta Mogotes, el empresario destacó que la atención, la infraestructura y la experiencia integral que se brinda en la costa bonaerense no se consiguen en destinos extranjeros, incluso en los más populares.
Así, tanto desde la montaña como desde el mar, De Santo y Digiovanni ponen en valor la inversión, el trabajo y el esfuerzo de la industria turística argentina, en un contexto desafiante. Con estilos distintos pero el mismo mensaje, ambos coinciden en que vacacionar en el país no es un premio consuelo, sino una elección con identidad propia.
