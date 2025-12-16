Damián De Santo como el dueño del Balneario 12 de Mar del Plata: "¿Esto te lo van a dar en Brasil?"

damian de santo cordoba brasil

La lista siguió con servicios que, según remarcó, marcan la diferencia: “Tenemos generador, luz propia, gas natural. Estamos rodeados de sierras y los atardeceres… vas a morir. ‘Descansar’, es el lema de Umbral del Sol. Acá venís a vaciarte para llenarte de nuevo”.

El cierre fue directo y con mensaje de fondo: “Vacaciones y tranquilidad. Tenés dos piletas climatizadas: la interior y la exterior, de uso libre las 24 hs. El desayuno es hasta las dos de la tarde. ¿Esto te lo van a dar en Brasil? Acordate, esto es industria argentina”, concluyó De Santo.

balneario mar del plata Verano Mar del Plata

Un discurso similar viene sosteniendo Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12 de Mar del Plata, quien en reiteradas oportunidades defendió el turismo local y la calidad de los servicios que ofrecen los balnearios argentinos. Desde Punta Mogotes, el empresario destacó que la atención, la infraestructura y la experiencia integral que se brinda en la costa bonaerense no se consiguen en destinos extranjeros, incluso en los más populares.

Así, tanto desde la montaña como desde el mar, De Santo y Digiovanni ponen en valor la inversión, el trabajo y el esfuerzo de la industria turística argentina, en un contexto desafiante. Con estilos distintos pero el mismo mensaje, ambos coinciden en que vacacionar en el país no es un premio consuelo, sino una elección con identidad propia.