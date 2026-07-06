Si bien los sondeos reflejan el pulso de una parte del público, no tienen validez oficial. La única votación que define la continuidad de los participantes es la que realizan los espectadores a través del sistema habilitado por la producción de Gran Hermano, por lo que el resultado definitivo recién se conocerá durante la gala de eliminación.

Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno