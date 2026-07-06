Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
La placa ya comenzó a definirse tras los primeros salvados de la semana y las encuestas en redes sociales marcaron una tendencia.
La gala de salvación de los últimos días terminó de ordenar el panorama en Gran Hermano Generación Dorada. De los 19 participantes que habían quedado nominados de manera automática, 12 lograron asegurarse una semana más en la casa gracias al voto positivo del público.
Los hermanitos que salieron de la zona de riesgo fueron Steffany “Campanita” Pereira, Andrea del Boca, Cinzia Francischiello, Yisela "Yipio" Pintos, Juani "Juanicar" Caruso, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Jennifer “Pincoya” Gavarini, Solange Abraham, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli y Manuel Ibero.
De esta manera, la placa definitiva quedó integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Además, Santiago del Moro adelantó que la gala podría tener una sorpresa: no descartó que haya más de un eliminado, una decisión que recién será confirmada durante la transmisión en vivo.
Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Mientras continúa la votación oficial, las encuestas en redes sociales ya empezaron a marcar una tendencia entre los seguidores del reality. Uno de los relevamientos con mayor repercusión fue el realizado por Fefe Bongiorno, panelista de LAM, a través de su cuenta de X, ex Twitter.
Según los resultados compartidos por el periodista, Leandro "Nigro" Nigro es el participante con mayores probabilidades de abandonar la competencia, al reunir el 68% de los votos negativos. Detrás aparecen Luana Fernández, con el 33,2%, y Mariela Prieto, con el 29,1%.
Si bien los sondeos reflejan el pulso de una parte del público, no tienen validez oficial. La única votación que define la continuidad de los participantes es la que realizan los espectadores a través del sistema habilitado por la producción de Gran Hermano, por lo que el resultado definitivo recién se conocerá durante la gala de eliminación.
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