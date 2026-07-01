Cuáles son los signos del zodíaco más afectados por Mercurio retrógrado

Estos son los signos del zodiaco que se verán muy afectados por mercurio retrógrado

La retrogradación de Mercurio versa sobre un signo que no se centra en asuntos materiales como el dinero o el trabajo, sino en el ámbito emocional: Cáncer. Este signo se asocia frecuentemente con la familia, los recuerdos, las emociones profundas y aquellos fragmentos de nuestro pasado que aun resuenan dentro de nosotros. Por lo tanto, no es de extrañar que estos factores se reaviven durante este período, abriendo conversaciones y recuerdos que quizá preferiríamos dejar a un lado.