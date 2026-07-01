Cuáles son los signos del zodíaco más afectados por Mercurio retrógrado
El tránsito planetario trae una fuerte carga emocional y la necesidad de cerrar etapas. Conocé las predicciones para reflexionar y evitar conflictos esta semana.
Este 29 de junio volveremos a ser testigos de un fenómeno astrológico bien conocido: Mercurio retrógrado. Esta vez, el impacto se sentirá con especial intensidad, considerando que Mercurio retrograda en el signo de Cáncer. Mercurio es el planeta que en astrología está asociado a diversas áreas de la vida diaria como la comunicación, nuestros pensamientos, los medios de transporte, la tecnología y los documentos.
Durante el retroceso aparente de este planeta en el firmamento, todo lo relacionado con dichas áreas tiende a experimentar retrasos o malentendidos. No es que el universo nos juegue malas pasadas, sino más bien un recordatorio de que debemos tener paciencia y estar preparados para enfrentar ciertos desafíos.
Estos son los signos del zodiaco que se verán muy afectados por mercurio retrógrado
La retrogradación de Mercurio versa sobre un signo que no se centra en asuntos materiales como el dinero o el trabajo, sino en el ámbito emocional: Cáncer. Este signo se asocia frecuentemente con la familia, los recuerdos, las emociones profundas y aquellos fragmentos de nuestro pasado que aun resuenan dentro de nosotros. Por lo tanto, no es de extrañar que estos factores se reaviven durante este período, abriendo conversaciones y recuerdos que quizá preferiríamos dejar a un lado.
Los cancerianos tendrán que lidiar con la mezcla de recuerdos y personas que parecían haber quedado atrás, enfrentando el posible reingreso de situaciones emocionales no resueltas. Los Capricornio verán surgir temas relacionados con las relaciones de pareja y podrían encontrarse teniendo conversaciones que han sido largas pero necesarias.
En el caso de Aries, los retos se presentarán en el ámbito familiar y emocional: el hogar, las convivencias y viejas decisiones podrían volver a cuestionar su estabilidad actual. Mientras tanto, para los nacidos bajo el signo de Libra, este será un momento para reconsiderar grandes decisiones, especialmente aquellas relacionadas con su trayectoria profesional y laboral. Tauro, por su parte, deberá aprender a manejar temas asociados con el dinero y cómo estos afectan la percepción de su propio valor.
Signos como Escorpio y Piscis se enfrentarán a tiempos de introspección donde sus propias percepciones y creencias podrían desafiarlos. Para Escorpio, este será un ciclo donde sus profundas convicciones se vuelven susceptibles de cuestionamiento, mientras que Piscis vivirá un periodo dominado por la nostalgia del pasado, que se mezclará con la creatividad característica de su mundo interior.
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