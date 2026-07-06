El Gobierno decretó medio feriado este martes para ver a la Selección Argentina: de qué se trata

“La Selección es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino; la que le sacó una sonrisa y un festejo a muchas familias que vienen sufriendo. Por eso, los argentinos mañana tenemos que acompañar en un cien por ciento, porque ya estamos en los tramos finales donde se está definiendo este campeonato del mundo”, enfatizó Jaldo.

El alcance del asueto administrativo para este martes

El Gobernador fue muy preciso respecto a los límites legales del decreto, aclarando que la resolución impactará de lleno en la estructura que depende de forma directa del Poder Ejecutivo provincial:

Administración Pública y Escuelas: El cese de actividades a las 12:00 abarca a todas las áreas del sistema de Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo los establecimientos escolares de todos los niveles.

Otros poderes y sector privado: La disposición corre exclusivamente para el sector público provincial. “Los otros poderes tendrán que ver qué es lo que hacen, al igual que el comercio. Nosotros damos asueto administrativo, de tal manera que la actividad privada tome la decisión que considere”, aclaró el mandatario, tirándole la pelota a las cámaras comerciales y la justicia local.

Con este guiño estatal, el "Jardín de la República" se convertirá este martes en un desierto administrativo a partir del mediodía, marcando la cancha de un país que, por unas horas, olvidará la agenda diaria para unirse detrás del sueño de meterse entre los ocho mejores del planeta.