El Gobierno decretó medio feriado este martes para ver a la Selección Argentina: de qué se trata
A horas del cruce ante Egipto, un gobernador pateó el tablero de la rutina y firmó una medida excepcional, que otorga un feriado para ver el partido.
Mientras los hinchas ultiman detalles, organizan almuerzos de urgencia y repasan cábalas para el partido de este martes por los octavos de final de la Copa del Mundo, una provincia argentina tomó la delantera institucional y decretó formalmente un feriado desde horas del mediodía para paralizar por completo el ritmo de su territorio antes del silbatazo inicial.
La fiebre mundialista entró en su etapa más crítica y la locura por la Selección Argentina empezó a quebrar la normalidad de la rutina laboral en el interior del país.
La histórica decisión política se cocinó en el norte del mapa nacional. Fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien sorprendió al anunciar que este martes 7 de julio habrá asueto administrativo a partir de las 12:00 del mediodía, una hora antes de que la pelota ruede en el Mercedes-Benz Stadium.
La medida no es menor: vaciará las oficinas estatales y afectará de manera directa a todo el sistema educativo, permitiendo que las escuelas tucumanas cierren sus puertas temprano para que los chicos vean el partido en casa.
Por qué hay medio feriado en Tucumán
Al momento de justificar la sorpresiva resolución, el mandatario tucumano no escatimó en argumentos sociales y emocionales, ponderando el rol que juega el equipo de Lionel Scaloni en el humor colectivo del país en un contexto económico y social delicado.
“La Selección es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino; la que le sacó una sonrisa y un festejo a muchas familias que vienen sufriendo. Por eso, los argentinos mañana tenemos que acompañar en un cien por ciento, porque ya estamos en los tramos finales donde se está definiendo este campeonato del mundo”, enfatizó Jaldo.
El alcance del asueto administrativo para este martes
El Gobernador fue muy preciso respecto a los límites legales del decreto, aclarando que la resolución impactará de lleno en la estructura que depende de forma directa del Poder Ejecutivo provincial:
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Administración Pública y Escuelas: El cese de actividades a las 12:00 abarca a todas las áreas del sistema de Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo los establecimientos escolares de todos los niveles.
Otros poderes y sector privado: La disposición corre exclusivamente para el sector público provincial. “Los otros poderes tendrán que ver qué es lo que hacen, al igual que el comercio. Nosotros damos asueto administrativo, de tal manera que la actividad privada tome la decisión que considere”, aclaró el mandatario, tirándole la pelota a las cámaras comerciales y la justicia local.
Con este guiño estatal, el "Jardín de la República" se convertirá este martes en un desierto administrativo a partir del mediodía, marcando la cancha de un país que, por unas horas, olvidará la agenda diaria para unirse detrás del sueño de meterse entre los ocho mejores del planeta.
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