Descubrí Bariloche: el glaciar que parece de color negro y está a 90km de la ciudad

El estado de conservación de esta mole de hielo es una preocupación constante para los científicos, ya que, al igual que otros glaciares patagónicos, ha experimentado un retroceso significativo en las últimas décadas, lo que hace que cada visita sea una oportunidad única para valorar la fragilidad de nuestro patrimonio ambiental.

Dónde está el Ventisquero Negro

Ventisquero Negro 3

Se encuentra en la zona conocida como Pampa Linda, el valle que sirve de base operativa para todas las expediciones que intentan hacer cumbre en el Tronador.

Cómo llegar al Ventisquero Negro

Visitar el Ventisquero Negro requiere una planificación cuidadosa debido a su ubicación en plena zona de alta montaña. Se encuentra a unos 80-90 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El acceso se realiza a través de la Ruta Nacional 40 hacia el sur, para luego desviarse por la Ruta Provincial 82 (un camino de ripio consolidado) que se interna en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Generalmente, existen horarios de mano única para subir hacia Pampa Linda y otros para bajar, con el fin de evitar accidentes en las zonas más angostas. Antes de partir, es recomendable consultar el estado del clima y del camino en los centros de informes turísticos de Bariloche.

Además, e puede llegar en auto o a través de excursiones guiadas. Cuando se ingresa al Parque Nacional Nahuel Huapi se debe pagar la entrada - valor de $7.000 para turistas argentinos.