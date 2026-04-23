Descubrí Bariloche: el glaciar que parece de color negro y está a 90km de la ciudad
Un fenómeno asombroso al pie del Cerro Tronador para contemplar uno de los tesoros más extraños de nuestra geografía.
La Patagonia argentina es mundialmente reconocida por sus campos de hielo eterno y sus glaciares de un blanco azulado radiante. En la provincia de Río Negro, existe una formación que desafía toda expectativa visual: el Ventisquero Negro.
Esta mole de hielo, situada en la base del imponente Cerro Tronador, se distingue por su tonalidad oscura, casi azabache. Integrado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, este sitio no es solo un destino turístico, sino un laboratorio vivo que nos permite entender el avance de la geografía y los efectos del cambio climático en nuestra soberanía natural.
Qué es el Ventisquero Negro y porqué tiene el color que tiene
Técnicamente, se trata de un "glaciar de reconstrucción" o "glaciar regenerado". Su origen se encuentra cientos de metros más arriba, en el Glaciar Manso, una enorme masa de hielo que corona una de las cimas del Cerro Tronador.
La pregunta que se hace todo visitante es: ¿por qué es negro? La respuesta reside en el proceso de caída. Durante su descenso desde las alturas, los bloques de hielo arrastran consigo sedimentos, rocas, arena y tierra de las laderas del cerro. Al llegar al pie de la montaña, este material queda atrapado entre las capas de hielo regenerado. Con el tiempo, la acumulación de detritos superficiales se vuelve tan densa que cubre por completo el blanco original, dándole ese aspecto terroso y oscuro que lo caracteriza.
El estado de conservación de esta mole de hielo es una preocupación constante para los científicos, ya que, al igual que otros glaciares patagónicos, ha experimentado un retroceso significativo en las últimas décadas, lo que hace que cada visita sea una oportunidad única para valorar la fragilidad de nuestro patrimonio ambiental.
Dónde está el Ventisquero Negro
Se encuentra en la zona conocida como Pampa Linda, el valle que sirve de base operativa para todas las expediciones que intentan hacer cumbre en el Tronador.
Cómo llegar al Ventisquero Negro
Visitar el Ventisquero Negro requiere una planificación cuidadosa debido a su ubicación en plena zona de alta montaña. Se encuentra a unos 80-90 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El acceso se realiza a través de la Ruta Nacional 40 hacia el sur, para luego desviarse por la Ruta Provincial 82 (un camino de ripio consolidado) que se interna en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Generalmente, existen horarios de mano única para subir hacia Pampa Linda y otros para bajar, con el fin de evitar accidentes en las zonas más angostas. Antes de partir, es recomendable consultar el estado del clima y del camino en los centros de informes turísticos de Bariloche.
Además, e puede llegar en auto o a través de excursiones guiadas. Cuando se ingresa al Parque Nacional Nahuel Huapi se debe pagar la entrada - valor de $7.000 para turistas argentinos.
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