Descubrí Brasil en 2026: dónde practicar kitesurf y disfrutar de las playas

Cómo llegar a São Miguel do Gostoso

El acceso más sencillo es a través de Natal, ubicada a aproximadamente 100 kilómetros. Desde allí es posible continuar el viaje en auto alquilado, traslado privado o taxi, con un recorrido que ronda la hora y media.

Para quienes llegan desde otros puntos del país, la mejor opción es volar hasta el aeropuerto de Natal y completar el trayecto final por carretera hasta São Miguel do Gostoso.