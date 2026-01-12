El pueblo en Brasil considerado como uno de los mas paradisíacos por sus paisajes
Ubicado a 300 kilómetros de Fortaleza, este destino cautiva por sus dunas y aguas turquesas. Conocé todos los detalles en la nota.
Brasil no solo ofrece destinos masivos altamente atrapantes para vacacionar, sino que también estos rincones son perfectos para sumergirse y conectar con la naturaleza. El territorio brasileño, durante el último tiempo, se convirtió en el faro del turismo en Sudamérica debido a sus playas extensas de agua cristalina y paisajes encantadores.
Dentro de ese contexto, Jericoacoara, en Ceará, se posiciona como una de las opciones más atractivas. Rodeada de arena y lagunas naturales, esta localidad combina tranquilidad, entorno natural y una experiencia simple, ideal para alejarse del bullicio de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Jericoacoara se adapta a diferentes gustos. Para quienes prefieren bajar un cambio, el plan perfecto es descansar en la playa, caminando junto al mar o disfrutar del paisaje. En cambio, los que buscan movimiento y adrenalina pueden atravesar médanos y descubrir espejos de agua escondidos entre la arena.
El abanico de experiencias incluye descensos por dunas, visitas a lagunas y paradas en pozos naturales de aguas profundas y cristalinas. Cuando el sol empieza a esconderse, el clima del pueblo cambia: la música se apodera de las calles, los locales se activan y el atardecer se convierte en el punto de encuentro perfecto para cerrar el día con un ambiente festivo.
Dónde queda Jericoacoara
Ubicado en el nordeste brasileño, Jericoacoara forma parte del estado de Ceará, una región reconocida por sus escenarios naturales y temperaturas agradables durante todo el año.
Este destino se localiza a 300 kilómetros de Fortaleza y dispone de alternativas de acceso aéreo que facilitan el arribo. Gracias a estas conexiones, es posible llegar de manera práctica y sin grandes complicaciones desde distintos puntos de Brasil y también desde otros países.
Cómo llegar a Jericoacoara
La opción más utilizada para arribar a Jericoacoara consiste en llegar primero a Fortaleza por vía aérea y, desde allí, continuar en un vuelo corto hasta el aeropuerto más próximo a la localidad.
También existe la alternativa de viajar por tierra, con salidas desde distintos puntos de Ceará. En este caso, el recorrido combina rutas asfaltadas con caminos de arena, lo que implica varias horas de viaje.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario