El pueblo en Brasil considerado como uno de los mas paradisíacos por sus paisajes

Este destino se localiza a 300 kilómetros de Fortaleza y dispone de alternativas de acceso aéreo que facilitan el arribo. Gracias a estas conexiones, es posible llegar de manera práctica y sin grandes complicaciones desde distintos puntos de Brasil y también desde otros países.

Cómo llegar a Jericoacoara

La opción más utilizada para arribar a Jericoacoara consiste en llegar primero a Fortaleza por vía aérea y, desde allí, continuar en un vuelo corto hasta el aeropuerto más próximo a la localidad.

También existe la alternativa de viajar por tierra, con salidas desde distintos puntos de Ceará. En este caso, el recorrido combina rutas asfaltadas con caminos de arena, lo que implica varias horas de viaje.