Descubrí Brasil: el ranking de playas para desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza

En Florianópolis, la playa de Campeche es un destino reconocido para el kitesurf, con viento constante. Pero no hace falta practicar deportes: sus dunas, bosques y vistas a las islas la hacen ideal para descansar y disfrutar del paisaje.

Ilha do Campeche.jpg Campeche es un destino perfecto para practicar kitesurf.

Por último, Praia do Porto da Barra, en Salvador, combina historia y belleza natural. Ubicada en la Bahía de Todos los Santos, ofrece postales atrapantes, mientras que el Faro de la Barra y el Fuerte de Santo Antônio resistentes desde la época colonial.