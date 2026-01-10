Descubrí Brasil: el ranking de playas para desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza
Lejos de los grandes epicentros, estos destinos son perfectos para vacacionar en familia. Los detalles en la nota.
El territorio sudamericano se posiciona como uno de los destinos preferidos por los turistas europeos para vacacionar en cada verano. Brasil el país más elegido no solo por su rica cultura, sino también por sus extensas y atrapantes playas que cautivan la atención de los visitantes.
Estos sitios destacan por su hospitalidad y tradiciones, recibiendo a cada turista con los brazos abiertos. Si bien Río de Janeiro o Florianópolis son las opciones más elegidas en cada verano, durante los últimos años emergieron sitios lejos de los grandes epicentros, perfectos para descansar en familia y desconectar de la rutina diaria.
Las cinco playas de Brasil más recomendadas
Lopes Mendes, en Ilha Grande, es un refugio de naturaleza casi intacta. Con 2,5 kilómetros de arena blanca y rodeada de selva, solo se puede acceder caminando por senderos o en barco. Una de sus grandes atracciones es un pequeño bar frente al mar y una iglesia en ruinas entre los almendros.
En Fernando de Noronha, la Praia do Sancho se destaca por su espectacular paisaje de acantilados y aguas cristalinas, ideales para esnórquel. Su acceso es una aventura: hay que descender por escaleras talladas en la roca, lo que hace que la llegada sea tan memorable como la playa misma.
Entre Paraty y Ubatuba, Praia da Fazenda combina montañas y selva con un río que se puede cruzar a pie hasta la arena. Su ubicación alejada de la ciudad la convierte en un lugar de paz absoluta, con aguas calmadas perfectas para nadar.
En Florianópolis, la playa de Campeche es un destino reconocido para el kitesurf, con viento constante. Pero no hace falta practicar deportes: sus dunas, bosques y vistas a las islas la hacen ideal para descansar y disfrutar del paisaje.
Por último, Praia do Porto da Barra, en Salvador, combina historia y belleza natural. Ubicada en la Bahía de Todos los Santos, ofrece postales atrapantes, mientras que el Faro de la Barra y el Fuerte de Santo Antônio resistentes desde la época colonial.
