Descubrí Brasil: el pueblo ubicado en la Amazonía que tiene playas de agua dulce
En plena Amazonia, este destino soñado mezcla paisajes naturales únicos con la riqueza cultural del país vecino, ideal para una escapada distinta.
El turismo en Brasil ofrece opciones para todos los gustos, desde playas famosas hasta destinos menos explotados que sorprenden por su belleza natural. Más allá de los clásicos del litoral, el país vecino también se destaca por paisajes conectados con la naturaleza y una cultura vibrante que se expresa en su gastronomía y tradiciones.
Entre esas joyas poco concurridas aparece Alter do Chão, una pintoresca villa ubicada en plena Amazonia. Con playas de agua dulce consideradas entre las más lindas del mundo, este destino es conocido como el Caribe Brasileño y se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan tranquilidad, actividades al aire libre y una experiencia diferente, lejos de las multitudes.
Qué se puede hacer en Alter do Chão
Como ocurre en muchos destinos icónicos de Brasil, el gran imán de Alter do Chão son sus playas, aunque con una dinámica que cambia todo el año. Entre agosto y enero, el descenso del nivel del agua deja al descubierto extensas franjas de arena blanca y aguas transparentes, ideales para descansar y disfrutar del paisaje. En cambio, de febrero a julio, las crecidas transforman el entorno en un escenario selvático perfecto para el avistaje de fauna típica de la Amazonia.
La playa principal de la aldea es la que lleva el mismo nombre y también se la conoce como Ilha do Amor, un rincón ideal para desconectar y sumergirse en la naturaleza. Para quienes buscan ir un poco más allá, se recomienda recorrer los senderos de la selva y navegar por los ríos para conocer la historia y la esencia del lugar. Además, el destino ofrece actividades como rapel, canyoning y pesca, sumando aventura al plan.
El broche de oro llega con la gastronomía local. Fiel al estilo de Brasil, los sabores son intensos y bien regionales. En Alter do Chão se lucen los pescados frescos y platos típicos elaborados con condimentos amazónicos, como el strogonoff de cajú y el tradicional pato no tucupi. Spoiler: se come muy bien y se recuerda mejor.
Dónde queda Alter do Chão
Este destino se localiza en uno de los distritos administrativos de Santarém, dentro del estado de Pará, y forma parte del corazón de la Amazonía brasileña. Alter do Chão está situado a unos 38 kilómetros de la ciudad principal y se extiende sobre la margen derecha del imponente río Tapajós, un entorno natural que explica por qué es considerado uno de los rincones más atractivos del norte de Brasil. Naturaleza full HD, cero filtro.
Cómo llegar a Alter do Chão
Llegar a Alter do Chão es bastante simple y el punto de partida habitual es la ciudad de Santarém, desde donde existen distintas alternativas de traslado. Quienes opten por ir en auto deben tomar la ruta PA-457 y recorrer unos 37 kilómetros hacia el oeste, un trayecto que demora aproximadamente 45 minutos.
Otra opción práctica y económica es el ómnibus a Alter do Chão, que sale desde la Terminal de Santarém con frecuencia horaria y permite llegar sin complicaciones. Ideal para sumar este destino al recorrido por Brasil sin estrés ni vueltas raras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario