Descubrí Brasil: el pueblo ubicado en la Amazonía que tiene playas de agua dulce

Embed - ALTER DO CHÃO | GUIA COMPLETO com O QUE FAZER, PASSEIOS, QUANDO IR, COMO CHEGAR e outras DICAS

Dónde queda Alter do Chão

Este destino se localiza en uno de los distritos administrativos de Santarém, dentro del estado de Pará, y forma parte del corazón de la Amazonía brasileña. Alter do Chão está situado a unos 38 kilómetros de la ciudad principal y se extiende sobre la margen derecha del imponente río Tapajós, un entorno natural que explica por qué es considerado uno de los rincones más atractivos del norte de Brasil. Naturaleza full HD, cero filtro.

Cómo llegar a Alter do Chão

Llegar a Alter do Chão es bastante simple y el punto de partida habitual es la ciudad de Santarém, desde donde existen distintas alternativas de traslado. Quienes opten por ir en auto deben tomar la ruta PA-457 y recorrer unos 37 kilómetros hacia el oeste, un trayecto que demora aproximadamente 45 minutos.

Otra opción práctica y económica es el ómnibus a Alter do Chão, que sale desde la Terminal de Santarém con frecuencia horaria y permite llegar sin complicaciones. Ideal para sumar este destino al recorrido por Brasil sin estrés ni vueltas raras.