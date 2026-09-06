Descubrí Brasil 2026: el destino único que enamora por su naturaleza y chocolates riquísimos

Una de las particularidades de Gramado es el ambiente tranquilo que se respira en sus calles. A diferencia de otros destinos turísticos de Brasil, el municipio se destaca por el orden y la limpieza, además de una arquitectura marcada por la influencia europea. Estas construcciones le dan una identidad propia y explican, en parte, por qué el destino es conocido como la Suiza de Brasil.

Los parques temáticos de Gramado son otra de las grandes propuestas para quienes visitan la ciudad. Entre ellos se encuentra Garden Park, un espacio rodeado de naturaleza que cuenta con senderos y rincones particulares, incluida una zona de selva escondida entre lianas. Otra alternativa es Snowland, donde los visitantes pueden disfrutar de nieve real durante todo el año y participar de diferentes actividades pensadas tanto para adultos como para chicos.

La gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia de conocer Gramado. La ciudad es reconocida como la capital nacional del chocolate artesanal, por lo que cuenta con numerosos establecimientos donde se pueden probar distintas variedades de este producto. La tradición de origen suizo está presente en sus elaboraciones y se refleja en las técnicas y recetas utilizadas para producir sus reconocidos chocolates artesanales.

Dónde queda Gramado

Ubicada en la zona sur de Brasil, Gramado es una de las ciudades más visitadas del estado de Rio Grande do Sul. Se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Porto Alegre, la capital estatal, y comparte límites con Caxias do Sul, Três Coroas, Canela, Nova Petrópolis y Santa Maria do Herval.

Cómo llegar a Gramado

Para viajar a Gramado, una de las opciones más prácticas es comenzar el recorrido en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Desde allí, hay que tomar la ruta BR-116 hacia el norte y luego continuar por la RS-235, conocida como la Ruta Romántica.

El recorrido es de aproximadamente 120 kilómetros y demanda cerca de dos horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.