Descubrí Brasil 2026: el destino único que enamora por su naturaleza y chocolates riquísimos
Este destino del sur de Brasil sorprende a los viajeros con una propuesta de turismo que combina naturaleza, gastronomía y actividades para todos los gustos.
Brasil es uno de los destinos internacionales más elegidos por los argentinos gracias a su cercanía, un tipo de cambio que puede resultar conveniente y una amplia variedad de atractivos turísticos. Si bien sus playas, su cultura y su gastronomía suelen concentrar todas las miradas, el país también guarda otros rincones que vale la pena descubrir.
A poco menos de dos horas de Porto Alegre, uno de los principales puntos urbanos del sur brasileño, aparece un destino pensado para disfrutar en familia. El lugar ofrece propuestas para grandes y chicos, con actividades y atracciones diferentes a las que suelen encontrarse en los destinos más tradicionales. Además, se caracteriza por un ritmo más tranquilo y relajado frente a las zonas que reciben mayor cantidad de visitantes.
Entre las alternativas de turismo en Brasil que se encuentran lejos de las playas paradisíacas aparece Gramado, uno de los destinos más pintorescos del país. Conocida como la Suiza de Brasil, la ciudad conserva una fuerte influencia europea que puede verse tanto en su arquitectura como en su gastronomía.
A esto se suman numerosos parques temáticos y propuestas recreativas, que convierten a Gramado en una opción atractiva para quienes buscan conocer una faceta diferente del país vecino.
Qué se puede hacer en Gramado
Para quienes disfrutan de la naturaleza, Gramado ofrece escenarios que parecen sacados de una postal. Sus sierras, valles, arroyos de aguas cristalinas y bosques forman parte de los principales atractivos del destino. Además, las hortensias aparecen por distintos rincones de la ciudad y tienen un significado especial, ya que son su símbolo característico.
Una de las particularidades de Gramado es el ambiente tranquilo que se respira en sus calles. A diferencia de otros destinos turísticos de Brasil, el municipio se destaca por el orden y la limpieza, además de una arquitectura marcada por la influencia europea. Estas construcciones le dan una identidad propia y explican, en parte, por qué el destino es conocido como la Suiza de Brasil.
Los parques temáticos de Gramado son otra de las grandes propuestas para quienes visitan la ciudad. Entre ellos se encuentra Garden Park, un espacio rodeado de naturaleza que cuenta con senderos y rincones particulares, incluida una zona de selva escondida entre lianas. Otra alternativa es Snowland, donde los visitantes pueden disfrutar de nieve real durante todo el año y participar de diferentes actividades pensadas tanto para adultos como para chicos.
La gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia de conocer Gramado. La ciudad es reconocida como la capital nacional del chocolate artesanal, por lo que cuenta con numerosos establecimientos donde se pueden probar distintas variedades de este producto. La tradición de origen suizo está presente en sus elaboraciones y se refleja en las técnicas y recetas utilizadas para producir sus reconocidos chocolates artesanales.
Dónde queda Gramado
Ubicada en la zona sur de Brasil, Gramado es una de las ciudades más visitadas del estado de Rio Grande do Sul. Se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Porto Alegre, la capital estatal, y comparte límites con Caxias do Sul, Três Coroas, Canela, Nova Petrópolis y Santa Maria do Herval.
Cómo llegar a Gramado
Para viajar a Gramado, una de las opciones más prácticas es comenzar el recorrido en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Desde allí, hay que tomar la ruta BR-116 hacia el norte y luego continuar por la RS-235, conocida como la Ruta Romántica.
El recorrido es de aproximadamente 120 kilómetros y demanda cerca de dos horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.
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