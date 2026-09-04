Qué reveló Candela Vetrano sobre la particular despedida de soltera de Lali Espósito

Consultada sobre cómo habían sido las salidas y si el viaje había tenido el clásico espíritu de una despedida de soltera, la actriz fue contundente: “Fuimos a todos bares gays, comimos y bebimos mucho”.

Además de las salidas, hubo un elemento especialmente pensado para la ocasión: las remeras que utilizaron durante la despedida. La propia Cande estuvo detrás de la idea y buscó que las prendas tuvieran un concepto diferente al de las típicas remeras personalizadas de una despedida.

En lugar de hacer diseños centrados exclusivamente en Lali y su próximo casamiento, Vetrano eligió utilizar imágenes relacionadas con parejas famosas de la Argentina. Entre las referencias aparecieron Boy Olmi y Carola Reyna, además de otras figuras vinculadas con bodas recordadas del espectáculo nacional.