Qué reveló Candela Vetrano sobre la particular despedida de soltera de Lali Espósito
Candela Vetrano contó cómo organizaron el viaje sorpresa junto a un grupo de amigas y reveló algunas de las situaciones que vivieron durante su paso por Brasil.
Lali Espósito atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida y, antes de su casamiento con Pedro Rosemblat, disfrutó de una particular despedida de soltera junto a un grupo de amigas en Río de Janeiro. La escapada tuvo como ingrediente principal el factor sorpresa, ya que la cantante no conocía de antemano los detalles que habían preparado para ella.
Qué reveló Candela Vetrano sobre la particular despedida de soltera de Lali Espósito
Una de las encargadas de organizar el viaje fue Candela Vetrano, amiga de Lali desde hace años, quien ahora contó algunas intimidades de aquellos días durante una entrevista en Había que decirlo, por Somos Prende.
La actriz describió el viaje como una experiencia marcada por las risas, las salidas y la complicidad entre las integrantes del grupo. “Nos reímos mucho. ¿Viste cuando estás con amigas y tenés esa sensación de pedo natural, que ya cualquier cosa que pasa te causa gracia?”, relató Vetrano al recordar el clima que compartieron en Brasil.
Pero uno de los puntos que más llamó la atención fue la manera en que consiguieron mantener el secreto. Lali sabía que iba a viajar, pero desconocía por completo qué habían preparado sus amigas una vez que llegaran a Río de Janeiro.
“La sorprendimos, era todo muy divertido. Ella no sabía nada. No le gusta que la sorprendan, pero le tocó”, contó Cande entre risas. La despedida reunió a seis amigas y tuvo diferentes momentos de celebración. Según explicó Vetrano, el grupo aprovechó la visita a la ciudad brasileña para recorrer distintos lugares y disfrutar de la noche carioca.
Consultada sobre cómo habían sido las salidas y si el viaje había tenido el clásico espíritu de una despedida de soltera, la actriz fue contundente: “Fuimos a todos bares gays, comimos y bebimos mucho”.
Además de las salidas, hubo un elemento especialmente pensado para la ocasión: las remeras que utilizaron durante la despedida. La propia Cande estuvo detrás de la idea y buscó que las prendas tuvieran un concepto diferente al de las típicas remeras personalizadas de una despedida.
En lugar de hacer diseños centrados exclusivamente en Lali y su próximo casamiento, Vetrano eligió utilizar imágenes relacionadas con parejas famosas de la Argentina. Entre las referencias aparecieron Boy Olmi y Carola Reyna, además de otras figuras vinculadas con bodas recordadas del espectáculo nacional.
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