El increíble conflicto por una cerca viva que terminó de la peor manera

Los motivos detrás de la destrucción de la cerca viva en Brasil

La escena fue devastadora para la pareja que invirtió tiempo y abono en su barrera verde. El vecino, argumentando que las ramas tapaban sus canaletas y las extensas raíces estaban levantando el piso de su canil, decidió tomar prestada una motosierra durante el fin de semana y podar a ras del muro toda la vegetación sin previo aviso.