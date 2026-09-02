El increíble conflicto por una cerca viva que terminó de la peor manera
Un matrimonio cuidó una cerca viva durante ocho años para tener privacidad. Uno de sus vecinos tomó una motosierra y la destruyó por completo.
Un insólito conflicto de vecinos ocurrió en Brasil, donde un matrimonio plantó una cerca viva en la medianera de su jardín para conseguir un poco de privacidad. Tras cuidarla rigurosamente durante ocho largos años, regresaron de su trabajo y descubrieron que su lindero había talado completamente toda la franja divisoria.
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Los motivos detrás de la destrucción de la cerca viva en Brasil
La escena fue devastadora para la pareja que invirtió tiempo y abono en su barrera verde. El vecino, argumentando que las ramas tapaban sus canaletas y las extensas raíces estaban levantando el piso de su canil, decidió tomar prestada una motosierra durante el fin de semana y podar a ras del muro toda la vegetación sin previo aviso.
La legislación civil autoriza a los dueños de los terrenos invadidos a cortar las raíces y ramas que traspasen la línea divisoria sin necesidad de pedir autorización previa a la Justicia. Sin embargo, esa intervención tiene un límite exacto delimitado en el plano vertical que separa ambos lotes residenciales.
Según el análisis realizado por la Redacción O Antagonista, autora del informe original, sobrepasar esa línea imaginaria para cortar la planta en el terreno ajeno configura un delito ambiental. Esto puede ser castigado severamente con penas que van desde multas económicas hasta un año de detención formal por los daños.
Los especialistas recomiendan mantener un diálogo constante. Si bien el vecino afectado tenía derecho a despejar su área, la falta de un aviso previo por escrito y la utilización de técnicas de poda destructivas terminaron arruinando el follaje, lo que ahora obliga al infractor a responder por la reparación de las plantas arruinadas.
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