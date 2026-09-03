Neymar, durísimo tras lesionarse en Santos: apuntó contra el canchero de Vila Belmiro

Finalizado el partido, la estrella paulista acudió a sus redes sociales para descargar su indignación y atribuir su complicación física directamente a las condiciones del césped. "Quería felicitar a nuestro responsable del campo... Ayer fue el PEOR CÉSPED QUE VILA HA TENIDO, LLENO DE POZOS porque hicieron la compactación un día antes. ¡INCREÍBLE! Además de jugar contra el adversario, jugamos contra el campo. No fue casualidad que tres sintieran molestias en la primera etapa. ¡Excelente trabajo de mierda!", disparó sin tapujos.