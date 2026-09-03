Neymar, durísimo tras lesionarse en Santos: apuntó contra el canchero de Vila Belmiro
El crack brasileño debió ser reemplazado por una molestia muscular en la eliminación ante Palmeiras y explotó en redes sociales por el pésimo estado del terreno de juego.
Noche negra y de furia total en Vila Belmiro. Santos sufrió un golpe demoledor al quedar eliminado de la Copa de Brasil frente a Palmeiras, pero todas las alarmas se encendieron en torno a Neymar Júnior. El astro del Peixe no pudo completar el encuentro tras sufrir una molestia en el muslo derecho y, lejos de guardar silencio, estalló de bronca con un letal mensaje contra los encargados de mantener el campo de juego.
La secuencia trágica para el atacante comenzó sobre el cierre del primer tiempo en el duelo de vuelta de los cuartos de final. Tras intentar un remate con su pierna izquierda aguantando la marca de Giay, Ney sintió un pinchazo en la cara posterior del muslo derecho. Pese a terminar a duras penas los primeros 45 minutos, el dolor persistió y el entrenador Cuca decidió no arriesgarlo, enviando a Rony a la cancha para encarar el complemento.
Finalizado el partido, la estrella paulista acudió a sus redes sociales para descargar su indignación y atribuir su complicación física directamente a las condiciones del césped. "Quería felicitar a nuestro responsable del campo... Ayer fue el PEOR CÉSPED QUE VILA HA TENIDO, LLENO DE POZOS porque hicieron la compactación un día antes. ¡INCREÍBLE! Además de jugar contra el adversario, jugamos contra el campo. No fue casualidad que tres sintieran molestias en la primera etapa. ¡Excelente trabajo de mierda!", disparó sin tapujos.
La lesión de Neymar, las críticas al césped y la preocupación en Santos
El ex-Barcelona y PSG no ocultó su enojo por el desgaste físico adicional que implicó competir en esa superficie, remarcando la fuerza extra que requería cada aceleración y frenada. La preocupación en el cuerpo técnico de Cuca es máxima, ya que la institución atraviesa un tramo crucial del calendario y necesita a su figura en plenitud.
A la espera de los estudios médicos oficiales que determinen el grado exacto de la dolencia y los plazos de recuperación, el Peixe asimila el golpe de la eliminación con el foco puesto en la salud de su referente. La furiosa reacción del 10 dejó expuestas las fallas logísticas del club en un momento donde la tensión deportiva está al límite.
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