Descubrí Chile en 2026: el pueblo costero donde comienza la Carretera Austral, ideal para visitar en las vacaciones
Ubicada en el sur de Chile, este atrapante sitio se encuentra a pocos kilómetros del Paso del Águila, que conecta con territorio argentino. Los detalles en la nota.
En el sur de Chile, donde los paisajes son los encargados de deleitar a los turistas, se esconde un destino que mezcla aventura y tranquilidad: Caleta Tortel. Este pequeño sitio de la región de Aysén destaca por su arquitectura sobre pasarelas de madera, que conectan todo el pueblo.
Además, se presenta como la mejor opción para aquellos que buscan desconectar durante las vacaciones. Sin embargo, la calidez y hospitalidad de sus habitantes lo ubica como uno de los destinos más seleccionados de Sudamérica durante el último tiempo.
Qué se puede hacer en Caleta Tortel
En Caleta Tortel, una de las actividades más destacadas es pasear por sus pasarelas de madera, que conectan casas, muelles y miradores, reemplazando las calles convencionales. En estos recorridos, los turistas pueden disfrutar de vistas únicas de los bosques y las aguas del río Baker.
Otra experiencia es sumergirse en excursiones por los fiordos, donde se pueden observar de cerca glaciares entre las montañas y apreciar el paisaje patagónico. Para quienes buscan deleitarse con la gastronomía local, se pueden encontrar platos típicos de la región, que combinan sabores auténticos y exquisitos.
Dónde queda Caleta Tortel
Este sitio se ubica sur de Chile, dentro de la provincia de Capitán Prat, en la región de Aysén. Su ubicación estratégica lo ubica a pocos kilómetros del Paso del Águila, uno de los cruces fronterizos que conecta con Argentina, lo que la hace un sitio accesible para turistas del país vecino.
Cómo llegar a Tortel
La forma más sencilla de llegar a Caleta Tortel es volando a Coyhaique y luego recorrer unos 500 kilómetros por la Ruta Austral. El viaje, de unas seis horas, atraviesa montañas, ríos y bosques patagónicos, ofreciendo paisajes impresionantes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario