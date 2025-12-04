Descubrí Chile en 2026: el pueblo con viñedos, terapias alternativas y cielos estrellados

Dónde queda "Pisco Elqui"

"Pisco Elqui" está ubicado en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, al norte de Chile. Se encuentra entre montañas y viñedos, a pocas horas del paso fronterizo con Argentina. Rodeado de paisajes de montaña y cielos despejados, se presenta como la opción ideal para el turismo astronómico y actividades al aire libre.

Cómo llegar a "Pisco Elqui"

La forma más rápida para llegar en auto o autobús es desde La Serena, en aproximadamente una hora y media. Este recorrido se realiza a través del pintoresco Valle del Elqui. También es accesible desde el paso fronterizo con Argentina.