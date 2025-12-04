Descubrí Chile en 2026: el pueblo con viñedos, terapias alternativas y cielos estrellados
Situado en la región de Coquimbo, este destino del país trasandino destaca por la calidez de sus habitantes. Los detalles en la nota.
Las vacaciones se presentan como la mejor opción para descansar y recuperar energía luego de un año cargado de trabajo y estudio. Por este motivo, elegir el lugar es una de las tareas más desafiantes, ya que no solo debe contar con atracciones para disfrutar, sino que también debe tener serenidad y calidez.
En Sudamérica, uno de los puntos más elegidos durante el último tiempo es Chile. El país trasandino presenta un amplio abanico de opciones, que van desde sus inmensas playas de Viña del Mar o la imponente Patagonia cargada de paisajes y cultura. "Pisco Elqui", ubicado en la región de Coquimbo, ofrece viñedos, terapias alternativas y cielos estrellados.
Qué se puede hacer en "Pisco Elqui"
Este sitio es un pequeño pueblo en la montaña, ideal para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Sus calles empedradas y casas bajas invitan a recorrerlo por completo, mientras que los cerros y viñedos ofrecen paisajes únicos.
El lugar es conocido por sus terapias alternativas, como yoga, meditación, masajes y Reiki, que atraen a quienes buscan relajación física y mental luego de un año cargado de presión y obligaciones. Además, cuenta con bares, restaurantes y comercios artesanales que ofrecen las mejores delicias de la zona.
Uno de los puntos más valorado es el cielo despejado y estrellado, perfecto para la observación astronómica, con tours y observatorios que permiten disfrutar de la Vía Láctea y otros fenómenos celestes.
Dónde queda "Pisco Elqui"
"Pisco Elqui" está ubicado en el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, al norte de Chile. Se encuentra entre montañas y viñedos, a pocas horas del paso fronterizo con Argentina. Rodeado de paisajes de montaña y cielos despejados, se presenta como la opción ideal para el turismo astronómico y actividades al aire libre.
Cómo llegar a "Pisco Elqui"
La forma más rápida para llegar en auto o autobús es desde La Serena, en aproximadamente una hora y media. Este recorrido se realiza a través del pintoresco Valle del Elqui. También es accesible desde el paso fronterizo con Argentina.
