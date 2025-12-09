Vacaciones en Brasil: el destino con una vasta extensión de dunas única en el mundo
Ubicado en Maranhão, este atrapante destino de Brasil cuenta con formaciones de dunas y lagunas. Los detalles en la nota.
Sudamérica, desde los últimos años, se presentó como la mejor opción para vacacionar con amigos o familiares. Lo cierto es que ofrece una diversidad de paisajes y destinos atrapantes que aportar experiencias únicas. Cuando llega el calor y el verano se hace sentir, las playas de Brasil se convierten en la mejor elección para los turistas.
Entre sus maravillas, Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil, se distingue por su paisaje cautivante: extensas dunas de arena blanca que se llenan de lagunas de agua cristalina durante la temporada de lluvias, creando un escenario mágico y único en el planeta.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
En Lençóis Maranhenses, los viajeros pueden disfrutar de cabañas entre dunas y lagunas, ofreciendo un ambiente de calma y desconexión total en medio de la naturaleza. Este tipo de hospedaje permite vivir una experiencia auténtica, lejos del ruido de las grandes ciudades.
Los turistas también pueden realizar recorridos por diferentes zonas del parque, desde caminatas por las dunas hasta paseos en vehículos 4x4 que permiten admirar las lagunas desde distintos ángulos.
Además, la zona ofrece opciones gastronómicas deliciosas y únicas, donde se destacan los sabores regionales, y la amabilidad de sus habitantes hace que la estadía sea tranquila y en paz.
Dónde queda Lençóis Maranhenses
Este sitio se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Maranhão, a poca distancia de la ciudad de São Luís, su capital. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino ideal para quienes buscan escapar del día a día y sumergirse en paisajes impresionantes de dunas y lagunas que cambian con las estaciones.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
La forma más habitual de llegar a Lençóis Maranhenses es desde Barreirinhas, combinando un tramo por carretera y luego un paseo en lancha por el río Preguiça. Sin embargo, la alternativa más rápida es partir desde Atins, que ofrece un acceso más directo a las dunas y lagunas del parque.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario