Vacaciones en Brasil: el destino con una vasta extensión de dunas única en el mundo

Dónde queda Lençóis Maranhenses

Este sitio se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Maranhão, a poca distancia de la ciudad de São Luís, su capital. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino ideal para quienes buscan escapar del día a día y sumergirse en paisajes impresionantes de dunas y lagunas que cambian con las estaciones.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

La forma más habitual de llegar a Lençóis Maranhenses es desde Barreirinhas, combinando un tramo por carretera y luego un paseo en lancha por el río Preguiça. Sin embargo, la alternativa más rápida es partir desde Atins, que ofrece un acceso más directo a las dunas y lagunas del parque.