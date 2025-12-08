Salta 2026: el destino con una combinación única de paisajes majestuosos e historia precolombina y colonial

Rodeada de cerros de más de 5.000 metros de altura, Cachi es un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre. Se pueden realizar ascensos, circuitos de mountain bike, travesías en cuatriciclo, caminatas y excursiones 4x4 por los caminos más impactantes de la región.

Cielos únicos para la astronomía y la ufología:

Los cielos despejados y la pureza del aire convierten a Cachi en uno de los mejores lugares del país para la observación astronómica. Además, en los últimos años surgió un interés especial por el turismo ufológico: muchos visitantes aseguran haber visto fenómenos extraños en el cielo nocturno, lo que generó curiosidad entre aficionados y expertos.

Gastronomía tradicional:

Los sabores regionales son parte fundamental del viaje. Humitas, tamales, locros y empanadas se combinan con vinos de altura para completar la experiencia. Como postre, destacan la mazamorra, el dulce de cayote, el turrón salteño y el cuaresmillo.

Dónde queda Cachi

Cachi es la cabecera del departamento homónimo y está ubicada al oeste de la capital salteña, a 2.280 metros sobre el nivel del mar. Sus paisajes montañosos, sus construcciones coloniales y sus sitios declarados Lugares Históricos de la Nación la convierten en uno de los destinos más interesantes de los Valles Calchaquíes.

Cómo llegar a Cachi

Para llegar a Cachi desde la ciudad de Salta, el recorrido recomendado es:

Tomar Ruta Nacional 68 hasta El Carril

Continuar por Ruta Provincial 33 hasta Payogasta

Seguir por Ruta Nacional 40 hasta Cachi

Son 163 kilómetros en total, lo que equivale a un viaje aproximado de 3 horas y 15 minutos en auto, atravesando algunos de los paisajes más imponentes del norte argentino.