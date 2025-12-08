Salta 2026: el destino con una combinación única de paisajes majestuosos e historia precolombina y colonial
A más de 2.000 metros de altura, en el corazón de los Valles Calchaquíes, se encuentra una de las ciudades más bellas y sorprendentes de Salta.
Argentina continúa posicionándose como uno de los países más atractivos para el turismo internacional gracias a su variedad de paisajes, climas y experiencias. Dentro de ese abanico, el norte argentino se destaca por recibir miles de visitantes al año que buscan naturaleza imponente, cultura viva y un patrimonio histórico único. Salta es una de las provincias más elegidas y dentro de ella aparece un destino que enamora a todos los que lo visitan.
Ubicada en los Valles Calchaquíes, esta ciudad salteña ofrece una combinación perfecta entre tradición, aventura y belleza natural. Sus calles empedradas, sus casas blancas de estilo colonial y las montañas que rodean todo el paisaje convierten a este lugar en un paraíso para quienes buscan desconexión, historia y actividades al aire libre.
Qué se puede hacer en Cachi
Explorar el casco histórico:
Cachi es un destino emblemático dentro de los Valles Calchaquíes. Sus calles adoquinadas y sus construcciones coloniales fueron levantadas sobre antiguos asentamientos diaguitas, lo que le otorga un enorme valor arqueológico. Entre sus puntos imperdibles se destacan la Iglesia San José, construida en el siglo XVIII, y el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, que resguarda piezas precolombinas de gran importancia histórica.
Aventura y montañismo:
Rodeada de cerros de más de 5.000 metros de altura, Cachi es un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre. Se pueden realizar ascensos, circuitos de mountain bike, travesías en cuatriciclo, caminatas y excursiones 4x4 por los caminos más impactantes de la región.
Cielos únicos para la astronomía y la ufología:
Los cielos despejados y la pureza del aire convierten a Cachi en uno de los mejores lugares del país para la observación astronómica. Además, en los últimos años surgió un interés especial por el turismo ufológico: muchos visitantes aseguran haber visto fenómenos extraños en el cielo nocturno, lo que generó curiosidad entre aficionados y expertos.
Gastronomía tradicional:
Los sabores regionales son parte fundamental del viaje. Humitas, tamales, locros y empanadas se combinan con vinos de altura para completar la experiencia. Como postre, destacan la mazamorra, el dulce de cayote, el turrón salteño y el cuaresmillo.
Dónde queda Cachi
Cachi es la cabecera del departamento homónimo y está ubicada al oeste de la capital salteña, a 2.280 metros sobre el nivel del mar. Sus paisajes montañosos, sus construcciones coloniales y sus sitios declarados Lugares Históricos de la Nación la convierten en uno de los destinos más interesantes de los Valles Calchaquíes.
Cómo llegar a Cachi
Para llegar a Cachi desde la ciudad de Salta, el recorrido recomendado es:
Tomar Ruta Nacional 68 hasta El Carril
Continuar por Ruta Provincial 33 hasta Payogasta
Seguir por Ruta Nacional 40 hasta Cachi
Son 163 kilómetros en total, lo que equivale a un viaje aproximado de 3 horas y 15 minutos en auto, atravesando algunos de los paisajes más imponentes del norte argentino.
