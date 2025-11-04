Descubrí Jujuy: el pueblo que sorprende por tener un valle rojo parecido al planeta Marte

También se pueden visitar talleres de artesanos que trabajan la lana de llama y oveja, o sumarse a las celebraciones patronales, donde la música y la danza andina llenan de color las calles.

Dónde queda Cusi Cusi

image

Cusi Cusi se encuentra en el departamento de Yavi, en el extremo noroeste de la provincia de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia. Es una zona de gran altura, rodeada de cerros, cañones y formaciones rocosas que dan la sensación de estar en otro planeta.

El clima es seco y frío durante todo el año, con noches que pueden ser gélidas, especialmente en invierno. Por eso se recomienda llevar abrigo y, sobre todo, tomarse el tiempo para aclimatarse a la altura, ya que el pueblo se ubica a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Desde San Salvador de Jujuy, el viaje es largo pero vale la pena. Se puede ir por la Ruta Nacional 9 hasta La Quiaca y luego continuar unos 100 kilómetros hacia el oeste por la Ruta Provincial 7. El camino es escénico, con paisajes que cambian constantemente entre montañas, salares y pueblos puneños.

La ruta está asfaltada en gran parte, aunque algunos tramos son de ripio, por lo que conviene viajar en vehículo adecuado y prever combustible antes de salir. También hay excursiones organizadas desde La Quiaca o Abra Pampa que incluyen la visita al Valle de la Luna, el corazón de este rincón jujeño que, sin exagerar, parece sacado de otro planeta.