Vacaciones en Brasil: el pueblo ideal para unas vacaciones súper tranquilas

Una de las actividades más elegidas por los visitantes es deslizarse por las dunas en skibunda o visitar la Lagoa do Paraíso y el Buraco Azul, dos joyas naturales que enamoran por sus tonos intensos. Cuando cae el sol, los bares frente al mar se llenan de música, luces y buen ambiente, creando el escenario perfecto para disfrutar de la noche en compañía de amigos.