Vacaciones en Brasil: el pueblo ideal para unas vacaciones súper tranquilas
Ubicado en el estado de Ceará, a tan solo 30 kilómetros de Fortaleza, este destino cuenta con dunas y lagunas atrapantes. Los detalles en la nota.
Brasil es uno de los países más atrapantes y deslumbrantes de Sudamérica. Con miles de kilómetros compuestos por playas de aguas cristalinas y pueblos cargados de historia, este territorio cautiva la atención de los turistas con sus paisajes naturales y cultura.
Entre los lugares más encantadores se encuentra Jericoacoara, en el estado de Ceará, un refugio natural que invita a explorar dunas y lagunas a través de recorridos en buggy o cuatriciclo. Ubicado a tan solo 30 kilómetros de Fortaleza, este sitio también es valorado por la calidez de sus habitantes.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
En Jericoacoara, las opciones son tan amplias como atractivas. Quienes prefieren la tranquilidad pueden descansar bajo el sol o caminar por la orilla del mar. Pero también hay paseos en buggy o cuatriciclo que permiten recorrer y explorar las lagunas de agua turquesa.
Una de las actividades más elegidas por los visitantes es deslizarse por las dunas en skibunda o visitar la Lagoa do Paraíso y el Buraco Azul, dos joyas naturales que enamoran por sus tonos intensos. Cuando cae el sol, los bares frente al mar se llenan de música, luces y buen ambiente, creando el escenario perfecto para disfrutar de la noche en compañía de amigos.
Dónde queda Jericoacoara
Este maravilloso destino sudamericano se ubica en el noreste de Brasil, dentro del estado de Ceará. Además, está a unas cuatro horas de Fortaleza y cerca de un aeropuerto regional, lo que permite llegar fácilmente desde diferentes puntos.
Cómo llegar a Jericoacoara
Si bien se pueden arribar de diferentes maneras a Jericoacoara, la opción más utilizada por los turistas es volar hasta Fortaleza y luego tomar otro vuelo hasta el aeropuerto local. No obstante, también es posible realizar este tramo vía terrestre desde Fortaleza, aunque el recorrido tiene una duración que supera las cinco horas.
