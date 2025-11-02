Descubrí Argentina: el pueblo salteño en altura que tiene unos paisajes increíbles

Al oeste, se eleva el Cerro Fundición, con más de 5.000 metros de altura, que completa el imponente paisaje de la región. También se pueden visitar las pequeñas comunidades rurales de los alrededores, donde las familias comparten con los visitantes su arte textil, su música y su forma de vida sencilla y cercana a la naturaleza.

Dónde queda Nazareno

Nazareno se ubica en el extremo norte de la provincia de Salta, muy cerca del límite con Bolivia y al borde oeste de las selvas de las Yungas. Su posición geográfica lo hace un punto estratégico entre montañas y valles, en un entorno que combina la altura, el silencio y la pureza del aire andino.

Este rincón forma parte del departamento de Santa Victoria y, por sus condiciones naturales, se mantiene como uno de los pueblos más auténticos del noroeste argentino. Su aislamiento geográfico es también parte de su encanto: llegar hasta allí implica recorrer caminos de cornisa, atravesar quebradas y dejarse envolver por la inmensidad del paisaje.

Cómo llegar a Nazareno

Para llegar a Nazareno, una de las opciones más utilizadas es viajar primero hasta La Quiaca (Jujuy) y, desde allí, tomar un remis o vehículo local que recorra la ruta de montaña hasta el pueblo.

Desde la ciudad de Salta capital, la distancia es de aproximadamente 450 kilómetros. El trayecto hacia Nazareno requiere un vehículo en buen estado, preferentemente 4x4, y experiencia en manejo de caminos de altura. Según el sitio oficial de Turismo Salteño, es importante tener en cuenta que en Nazareno no hay estaciones de servicio, por lo que conviene llevar suficiente combustible desde el punto de partida.

Con su encanto intacto y su entorno natural majestuoso, Nazareno se consolida como uno de los destinos más mágicos del norte argentino: un verdadero viaje al cielo abrazado por los cerros.