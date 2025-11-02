Descubrí Argentina: el pueblo salteño en altura que tiene unos paisajes increíbles
Entre montañas, tradiciones ancestrales y una gastronomía que conserva los sabores más puros del norte, este rincón de Salta se gana el nombre de “pueblo del cielo” por su altura y su belleza sin igual.
Ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, este pequeño pueblo del norte salteño es una joya escondida entre los cerros. Su entorno natural, su cultura viva y su historia lo convierten en uno de los destinos más fascinantes para quienes buscan aventura, tranquilidad y conexión con lo ancestral.
Nazareno, conocido como el pueblo del cielo abrazado por los cerros, se encuentra rodeado por paisajes que combinan la aridez de la montaña con el verde de las Yungas. Allí, los pobladores mantienen costumbres centenarias que se expresan en sus tejidos con lana de llama y oveja, en sus festividades religiosas y en su exquisita gastronomía andina.
Cada 8 de septiembre, la localidad rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe, su patrona, en una celebración donde la devoción se mezcla con música, danzas y comidas típicas. A lo largo del año, Nazareno conserva una atmósfera de calma y hospitalidad que invita a perderse entre sus senderos y descubrir el encanto de los pueblos altos del norte argentino.
Qué se puede hacer en Nazareno
Nazareno ofrece un recorrido por la cultura de los pueblos andinos en toda su expresión. Su paisaje está surcado por pequeños ríos y quebradas que lo hacen ideal para la agricultura de altura, destacándose la producción de papa lisa, papa oca y maíz, productos que luego se transforman en los sabores distintivos de su cocina local.
Entre las actividades más elegidas se encuentran las caminatas y travesías de montaña, especialmente el sendero que une Nazareno con Iruya, un recorrido único para los amantes del trekking. Desde sus miradores naturales, es posible apreciar vistas imponentes del valle y, en las noches más despejadas, las luces de Orán brillando a lo lejos.
Al oeste, se eleva el Cerro Fundición, con más de 5.000 metros de altura, que completa el imponente paisaje de la región. También se pueden visitar las pequeñas comunidades rurales de los alrededores, donde las familias comparten con los visitantes su arte textil, su música y su forma de vida sencilla y cercana a la naturaleza.
Dónde queda Nazareno
Nazareno se ubica en el extremo norte de la provincia de Salta, muy cerca del límite con Bolivia y al borde oeste de las selvas de las Yungas. Su posición geográfica lo hace un punto estratégico entre montañas y valles, en un entorno que combina la altura, el silencio y la pureza del aire andino.
Este rincón forma parte del departamento de Santa Victoria y, por sus condiciones naturales, se mantiene como uno de los pueblos más auténticos del noroeste argentino. Su aislamiento geográfico es también parte de su encanto: llegar hasta allí implica recorrer caminos de cornisa, atravesar quebradas y dejarse envolver por la inmensidad del paisaje.
Cómo llegar a Nazareno
Para llegar a Nazareno, una de las opciones más utilizadas es viajar primero hasta La Quiaca (Jujuy) y, desde allí, tomar un remis o vehículo local que recorra la ruta de montaña hasta el pueblo.
Desde la ciudad de Salta capital, la distancia es de aproximadamente 450 kilómetros. El trayecto hacia Nazareno requiere un vehículo en buen estado, preferentemente 4x4, y experiencia en manejo de caminos de altura. Según el sitio oficial de Turismo Salteño, es importante tener en cuenta que en Nazareno no hay estaciones de servicio, por lo que conviene llevar suficiente combustible desde el punto de partida.
Con su encanto intacto y su entorno natural majestuoso, Nazareno se consolida como uno de los destinos más mágicos del norte argentino: un verdadero viaje al cielo abrazado por los cerros.
