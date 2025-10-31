Escapadas en Buenos Aires: el pueblo para hacer una escapada gastronómica y comer muy bien

Dónde queda Rawson

El pueblo se encuentra en el partido de Chacabuco, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Su entorno es el típico paisaje pampeano: campos amplios, atardeceres inmensos y una tranquilidad que invita a bajar el ritmo.

A diferencia de otros destinos más turísticos, Rawson conserva su autenticidad rural. No hay grandes hoteles ni restaurantes de lujo, pero sí parrillas familiares, almacenes con historia y panaderías donde el aroma a vainilla y dulce de leche se siente en cada cuadra.

Cómo llegar a Rawson

Rawson está ubicado a 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una escapada ideal para hacer en el día o quedarse una noche. Se puede llegar fácilmente por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 51, con caminos en buen estado y señalización clara.

Para quienes buscan desconectarse del ruido urbano, es una opción accesible, tranquila y con una propuesta diferente: gastronomía artesanal, hospitalidad y paisajes rurales. Una invitación perfecta para descubrir que, a pocas horas de la ciudad, todavía existen pueblos donde el tiempo parece detenerse.