Escapadas en Buenos Aires: el pueblo para hacer una escapada gastronómica y comer muy bien
Un rincón bonaerense que sorprende por sus sabores caseros, sus ferias rurales y su ambiente tranquilo. Ideal para desconectarse y degustar buena comida.
Cada fin de semana, cientos de personas eligen dejar atrás el ritmo acelerado de la ciudad para descubrir nuevos rincones en la provincia de Buenos Aires. Entre los destinos más tranquilos y con más encanto, hay un pequeño pueblo que conquista a quienes disfrutan de los sabores caseros y el turismo rural.
A pocas horas de CABA, este lugar combina la tradición bonaerense con una propuesta gastronómica auténtica, donde los productos regionales, las ferias artesanales y las fiestas locales se vuelven protagonistas. Es el tipo de escapada ideal para quienes buscan comer rico, caminar sin apuro y sentirse parte de una comunidad donde todavía se conserva la calma del interior.
Con calles de tierra, casas bajas y una historia ligada a la producción artesanal, el pueblo se ganó un nombre entre los amantes de los alfajores, los dulces y las recetas que pasan de generación en generación. En los últimos años, su Fiesta del Alfajor Artesanal ayudó a posicionarlo como un destino imperdible para quienes disfrutan de lo simple y lo hecho a mano.
Qué se puede hacer en Rawson
Rawson es una localidad del partido de Chacabuco que ofrece planes perfectos para un día de campo o un fin de semana de descanso. Entre las actividades más elegidas están:
-
Caminar por sus calles tranquilas y plazas antiguas, donde se respira el espíritu de los pueblos bonaerenses.
Visitar la parroquia local y las antiguas casonas que conservan el estilo clásico del siglo pasado.
Probar los alfajores artesanales, el sello distintivo del pueblo, elaborados por productores locales con recetas familiares.
Recorrer las ferias gastronómicas y artesanales, ideales para disfrutar de comida regional, dulces caseros y música en vivo.
Durante la Fiesta del Alfajor Artesanal, el pueblo se llena de visitantes que llegan a disfrutar de concursos, espectáculos y degustaciones. Más allá del evento, Rawson mantiene viva su identidad rural con celebraciones patronales y espacios donde la comunidad se reúne a compartir tradiciones.
Dónde queda Rawson
El pueblo se encuentra en el partido de Chacabuco, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Su entorno es el típico paisaje pampeano: campos amplios, atardeceres inmensos y una tranquilidad que invita a bajar el ritmo.
A diferencia de otros destinos más turísticos, Rawson conserva su autenticidad rural. No hay grandes hoteles ni restaurantes de lujo, pero sí parrillas familiares, almacenes con historia y panaderías donde el aroma a vainilla y dulce de leche se siente en cada cuadra.
Cómo llegar a Rawson
Rawson está ubicado a 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una escapada ideal para hacer en el día o quedarse una noche. Se puede llegar fácilmente por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 51, con caminos en buen estado y señalización clara.
Para quienes buscan desconectarse del ruido urbano, es una opción accesible, tranquila y con una propuesta diferente: gastronomía artesanal, hospitalidad y paisajes rurales. Una invitación perfecta para descubrir que, a pocas horas de la ciudad, todavía existen pueblos donde el tiempo parece detenerse.
