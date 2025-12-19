Agentes del Servicio Penitenciario de Salta denunciaron una estafa piramidal por casi 3.000 millones de pesos

Varios de los damnificados denunciaron haber entregado sumas millonarias al Cabo para obtener rédito, algunas de 7 millones de pesos y otras de hasta 24 millones de pesos.

“A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas”, destacaron.

salta 1

A su vez, informaron que el volumen de dinero movilizado superaría los 2.702.170.181 pesos. Asimismo, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.

De la investigación se desprende que el Cabo no habría actuado solo. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros.

Entre los casos analizados se destaca el de una funcionaria penitenciaria (última denunciante), cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los 118 millones de pesos. Este mismo escenario ocurrió con otros agentes de la misma fuerza.

Para la fiscal la maniobra respondería a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios.

En los allanamientos se logró secuestrar dispositivos electrónicos, celulares, documentación considerada de interés para la causa y la suma de 1.317.000 de pesos en efectivo.

Además, por requerimiento fiscal, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados 120 millones de pesos.

Luego, se confirmó que el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación.