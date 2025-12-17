Descubrí Salta en 2026: el pueblo con cultura vitivinícola ideal para visitar por sus paisajes rojizos

Dónde queda Cafayate

Cafayate se encuentra al sur de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes, una de las regiones más pintorescas del noroeste argentino. El departamento abarca más de 1.500 km² y se sitúa a 1.683 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima particular y paisajes donde el verde de los viñedos contrasta con el rojo intenso de los cerros.

Esta ubicación privilegiada favorece tanto el cultivo de vinos de altura como el disfrute de actividades al aire libre, convirtiendo a Cafayate en un verdadero oasis natural.

Cómo llegar a Cafayate

Desde Buenos Aires, una de las opciones más prácticas es tomar un vuelo a la ciudad de Salta, con una duración aproximada de dos horas. Desde allí, se puede continuar en micro o auto hasta Cafayate, recorriendo unos 183 kilómetros por la Ruta Nacional 68, atravesando la espectacular Quebrada de las Conchas.

También existen servicios de ómnibus de larga distancia, aunque el viaje es considerablemente más largo. Para quienes eligen manejar, el trayecto por ruta ofrece paisajes imponentes y miradores naturales, convirtiendo el viaje en parte de la experiencia.

Con su fusión de vino, cultura y naturaleza, Cafayate se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Salta y del norte argentino para disfrutar en el verano 2026.