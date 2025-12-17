Descubrí Salta en 2026: el pueblo con cultura vitivinícola ideal para visitar por sus paisajes rojizos
El norte argentino guarda destinos que sorprenden por su belleza, cultura y tradiciones, y uno de ellos es de las mejores opciones para viajar en el verano 2026.
Se trata de un lugar donde el vino de altura, los cerros rojizos y un ritmo de vida tranquilo se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable. Ubicado entre viñedos, montañas y cielos despejados, este pueblo salteño se destaca por su clima semiárido, con días soleados y noches frescas, ideales para disfrutar tanto de actividades al aire libre como de la gastronomía regional. Plazas arboladas, mercados artesanales y construcciones históricas refuerzan el encanto de un destino que invita a desconectar.
Qué se puede hacer en Cafayate
Uno de los grandes atractivos es recorrer la Ruta del Vino, una experiencia que permite visitar bodegas tradicionales y familiares, conocer el proceso del vino de altura y participar de degustaciones guiadas, especialmente de la emblemática variedad Torrontés.
El Museo de la Vid y el Vino suma contexto histórico y cultural, mientras que el casco urbano invita a paseos tranquilos entre plazas, ferias artesanales y peñas folklóricas. La música, las guitarras y los festivales locales aportan una identidad viva que atraviesa todo el año.
Para quienes buscan contacto con la naturaleza, los alrededores ofrecen senderos, ríos, cascadas y cuevas con arte rupestre. También se destacan los médanos y dunas de arena blanca, escenarios poco habituales que se vuelven aún más impactantes al atardecer o bajo la luz de la luna. Imperdibles son las visitas a la Quebrada de las Conchas, donde formaciones como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro regalan postales únicas.
La gastronomía completa la experiencia con platos típicos como salteñas, humitas, tamales y locro, además de dulces regionales y helados artesanales con sabores locales.
Dónde queda Cafayate
Cafayate se encuentra al sur de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes, una de las regiones más pintorescas del noroeste argentino. El departamento abarca más de 1.500 km² y se sitúa a 1.683 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima particular y paisajes donde el verde de los viñedos contrasta con el rojo intenso de los cerros.
Esta ubicación privilegiada favorece tanto el cultivo de vinos de altura como el disfrute de actividades al aire libre, convirtiendo a Cafayate en un verdadero oasis natural.
Cómo llegar a Cafayate
Desde Buenos Aires, una de las opciones más prácticas es tomar un vuelo a la ciudad de Salta, con una duración aproximada de dos horas. Desde allí, se puede continuar en micro o auto hasta Cafayate, recorriendo unos 183 kilómetros por la Ruta Nacional 68, atravesando la espectacular Quebrada de las Conchas.
También existen servicios de ómnibus de larga distancia, aunque el viaje es considerablemente más largo. Para quienes eligen manejar, el trayecto por ruta ofrece paisajes imponentes y miradores naturales, convirtiendo el viaje en parte de la experiencia.
Con su fusión de vino, cultura y naturaleza, Cafayate se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Salta y del norte argentino para disfrutar en el verano 2026.
