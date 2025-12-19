Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con un millón de árboles y mucho aire puro
En la provincia de Buenos Aires existe un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo y que se convirtió en un verdadero paraíso. Mirá.
Con apenas 300 habitantes, amplios espacios verdes y un entorno natural único, esta localidad es ideal para una escapada de turismo ecológico, lejos del ruido y el ritmo acelerado de la ciudad.
Conocido como el pueblo del millón de árboles, Cazón se destaca por su paisaje agreste en plena Pampa húmeda. A pesar de estar relativamente cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofrece un contraste total: calles tranquilas, aire puro y una biodiversidad que sorprende a cada visitante. Sus árboles, muchos de ellos centenarios, crean postales inolvidables durante todo el año.
Qué se puede hacer en Cazón
El gran atractivo de Cazón son las actividades al aire libre. El Vivero Municipal es uno de los puntos más visitados y permite realizar caminatas autoguiadas y recorridos en bicicleta por senderos naturales, ideales para disfrutar en familia o con amigos. Además, se organizan visitas guiadas para grupos turísticos y escolares.
Uno de los eventos más importantes del pueblo es la Expo Vivero Cazón, que se realiza cada mes de octubre y convoca a miles de visitantes. Durante la exposición hay stands de plantas, paseos de artesanos, espectáculos musicales y un amplio patio gastronómico con propuestas locales.
Los fines de semana también se puede recorrer el Paseo de los Emprendedores, donde los productores de la zona venden plantas, productos frescos y artesanías. Para quienes buscan una experiencia distinta, el pueblo cuenta con una base de campamento y un parque de aventuras, pensado para conectarse con la naturaleza desde una mirada más activa y sensorial.
Dónde queda Cazón
Cazón está ubicado a solo 15 kilómetros al oeste de Saladillo, ciudad cabecera del partido al que pertenece. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra a unos 180 kilómetros hacia el oeste, casi en el centro de la provincia de Buenos Aires. Su entorno rural y su baja densidad poblacional lo convierten en un destino ideal para descansar y desconectarse.
Cómo llegar a Cazón
Para llegar en auto desde CABA, el recorrido se realiza mayormente por la Ruta Nacional 205. En el kilómetro 171 se debe tomar el desvío hacia el acceso Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz, que conduce directamente al pueblo tras recorrer aproximadamente seis kilómetros por un camino pavimentado.
En transporte público, la opción es viajar hasta Saladillo y desde allí trasladarse a Cazón en taxi o remís, ya que la localidad se encuentra a solo 15 kilómetros de distancia. Una vez en el pueblo, todo se puede recorrer a pie y sin apuro, disfrutando del silencio y del verde que lo rodea
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario