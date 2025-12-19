Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con un millón de árboles y mucho aire puro

Dónde queda Cazón

Cazón está ubicado a solo 15 kilómetros al oeste de Saladillo, ciudad cabecera del partido al que pertenece. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra a unos 180 kilómetros hacia el oeste, casi en el centro de la provincia de Buenos Aires. Su entorno rural y su baja densidad poblacional lo convierten en un destino ideal para descansar y desconectarse.

Cómo llegar a Cazón

Para llegar en auto desde CABA, el recorrido se realiza mayormente por la Ruta Nacional 205. En el kilómetro 171 se debe tomar el desvío hacia el acceso Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz, que conduce directamente al pueblo tras recorrer aproximadamente seis kilómetros por un camino pavimentado.

En transporte público, la opción es viajar hasta Saladillo y desde allí trasladarse a Cazón en taxi o remís, ya que la localidad se encuentra a solo 15 kilómetros de distancia. Una vez en el pueblo, todo se puede recorrer a pie y sin apuro, disfrutando del silencio y del verde que lo rodea