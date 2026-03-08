Descubrí Salta: el pueblo para hacer deportes acuáticos y que está lleno de naturaleza
Entre montañas, valles y ríos se esconden lugares ideales para descansar o vivir aventuras en plena naturaleza.
Uno de esos destinos es un pintoresco pueblo ubicado en el Valle de Lerma. Rodeado de campos de cultivo y paisajes verdes, este lugar combina tranquilidad rural con actividades al aire libre, lo que lo convierte en una opción perfecta para una escapada o unas vacaciones en el norte argentino.
A pocos kilómetros del pueblo se encuentra uno de sus mayores atractivos: el Dique Cabra Corral, uno de los embalses más grandes del país y un verdadero paraíso para quienes disfrutan de los deportes acuáticos y las actividades de aventura.
Qué se puede hacer en Coronel Moldes
Uno de los grandes atractivos de Coronel Moldes es su contacto directo con la naturaleza. El entorno que rodea al pueblo ofrece múltiples actividades para quienes buscan aventura, pero también opciones tranquilas para disfrutar del paisaje.
Entre las experiencias más destacadas se encuentran:
- Practicar rafting, kayak o canotaje en el Río Juramento, una de las zonas más populares del país para los deportes acuáticos.
- Visitar el Dique Cabra Corral, ideal para realizar pesca deportiva, paseos en lancha, motos de agua o esquí náutico.
- Recorrer la Quebrada de los Cóndores, un sitio natural donde es posible observar el vuelo de estas majestuosas aves.
- Conocer el Museo del Tabaco o el Museo Arqueológico Santa Ana, que conservan piezas históricas de la región.
Para quienes buscan adrenalina, el área cercana al dique también ofrece actividades como bungee jumping, canopy, tirolesa y paseos en banano, además de parques acuáticos y excursiones guiadas.
El pueblo también es conocido por sus antiguas casonas coloniales y por sus festivales tradicionales, especialmente durante el verano y el carnaval, cuando se realizan corsos y celebraciones folklóricas.
Dónde queda Coronel Moldes
Coronel Moldes se encuentra en el centro de la provincia de Salta, dentro del Valle de Lerma.
El pueblo está ubicado aproximadamente a:
-
62 kilómetros de Ciudad de Salta
-
A pocos minutos del Dique Cabra Corral
-
Sobre la ruta que conecta con los Valles Calchaquíes
Su ubicación estratégica lo convierte en una parada frecuente para quienes viajan hacia destinos turísticos como Cafayate o recorren el norte argentino.
Cómo llegar a Coronel Moldes
Llegar a Coronel Moldes desde la ciudad de Salta es sencillo y rápido.
El acceso principal se realiza por la Ruta Nacional 68, en dirección sur hacia Cafayate. El trayecto está completamente asfaltado y demora aproximadamente una hora en auto.
También existen servicios de transporte interurbano que parten desde la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta.
Para quienes viajan desde Buenos Aires, la forma más rápida es volar hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y desde allí continuar por carretera hacia Coronel Moldes.
