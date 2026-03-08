Descubrí Salta: el pueblo para hacer deportes acuáticos y que está lleno de naturaleza

El pueblo también es conocido por sus antiguas casonas coloniales y por sus festivales tradicionales, especialmente durante el verano y el carnaval, cuando se realizan corsos y celebraciones folklóricas.

Dónde queda Coronel Moldes

Coronel Moldes se encuentra en el centro de la provincia de Salta, dentro del Valle de Lerma.

El pueblo está ubicado aproximadamente a:

62 kilómetros de Ciudad de Salta

A pocos minutos del Dique Cabra Corral

Sobre la ruta que conecta con los Valles Calchaquíes

Su ubicación estratégica lo convierte en una parada frecuente para quienes viajan hacia destinos turísticos como Cafayate o recorren el norte argentino.

Cómo llegar a Coronel Moldes

Llegar a Coronel Moldes desde la ciudad de Salta es sencillo y rápido.

El acceso principal se realiza por la Ruta Nacional 68, en dirección sur hacia Cafayate. El trayecto está completamente asfaltado y demora aproximadamente una hora en auto.

También existen servicios de transporte interurbano que parten desde la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta.

Para quienes viajan desde Buenos Aires, la forma más rápida es volar hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y desde allí continuar por carretera hacia Coronel Moldes.