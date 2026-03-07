Descubrí Jujuy: está ubicado en la Puna y enamora por sus paisajes

La tranquilidad del lugar y la hospitalidad de su gente hacen que muchos viajeros lo consideren un destino perfecto para descansar y conectarse con la naturaleza.

Dónde queda San Francisco de Alfarcito

San Francisco de Alfarcito se encuentra en el Departamento Cochinoca, en la región de la Puna jujeña.

Está ubicado aproximadamente a:

170 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Más de 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar

Cerca de las Salinas Grandes, uno de los paisajes naturales más impactantes de la provincia.

Su ubicación entre montañas lo convierte en un destino ideal para quienes buscan descubrir pueblos poco conocidos del norte argentino.

Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito

El viaje hacia San Francisco de Alfarcito comienza desde la capital provincial, San Salvador de Jujuy.

El recorrido habitual es el siguiente:

Tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta Purmamarca .

Continuar por la Ruta Nacional 52 rumbo a las Salinas Grandes .

Desde allí, tomar la Ruta Provincial 11 y seguir unos 22 kilómetros por camino de tierra hasta llegar al pueblo.

Aunque el trayecto requiere atravesar caminos de altura, el viaje recompensa a los visitantes con paisajes únicos y la posibilidad de conocer uno de los pueblos más tranquilos y auténticos de la provincia de Jujuy.