Descubrí Jujuy: está ubicado en la Puna y enamora por sus paisajes
Más allá de los lugares turísticos más conocidos, existen pequeñas localidades que conservan intacta la esencia de la región andina.
Uno de esos sitios es un pequeño poblado de menos de 150 habitantes ubicado en plena Puna de Jujuy. Rodeado de montañas y paisajes imponentes, este destino se destaca por su tranquilidad, su arquitectura tradicional y la calidez de su comunidad.
Ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, Alfarcito se presenta como una de las joyas escondidas de Jujuy, ideal para quienes buscan una experiencia de turismo diferente, alejada de las multitudes.
Qué se puede hacer en San Francisco de Alfarcito
Uno de los principales atractivos de San Francisco de Alfarcito es su entorno natural. Las montañas, el silencio de la puna y los amplios paisajes ofrecen una experiencia ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza.
Entre las actividades más recomendadas se encuentran:
-
Recorrer el pequeño pueblo y conocer sus casas de piedra y adobe con techos de “waya”, una mezcla tradicional de barro y paja.
Visitar la Iglesia San Francisco de Asís, construida por los habitantes del lugar en 1946 y considerada uno de los puntos históricos del pueblo.
Explorar los alrededores y disfrutar de caminatas por paisajes de altura.
Conocer la Laguna de Guayatayoc, ubicada a pocos kilómetros, un lugar ideal para observar aves como flamencos y guayatas.
Además, los visitantes pueden conocer la cultura local a través de los productos artesanales que elaboran los habitantes del pueblo, como tejidos tradicionales y objetos realizados con técnicas ancestrales.
La tranquilidad del lugar y la hospitalidad de su gente hacen que muchos viajeros lo consideren un destino perfecto para descansar y conectarse con la naturaleza.
Dónde queda San Francisco de Alfarcito
San Francisco de Alfarcito se encuentra en el Departamento Cochinoca, en la región de la Puna jujeña.
Está ubicado aproximadamente a:
-
170 kilómetros de San Salvador de Jujuy
-
Más de 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar
Cerca de las Salinas Grandes, uno de los paisajes naturales más impactantes de la provincia.
Su ubicación entre montañas lo convierte en un destino ideal para quienes buscan descubrir pueblos poco conocidos del norte argentino.
Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito
El viaje hacia San Francisco de Alfarcito comienza desde la capital provincial, San Salvador de Jujuy.
El recorrido habitual es el siguiente:
-
Tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta Purmamarca.
Continuar por la Ruta Nacional 52 rumbo a las Salinas Grandes.
Desde allí, tomar la Ruta Provincial 11 y seguir unos 22 kilómetros por camino de tierra hasta llegar al pueblo.
Aunque el trayecto requiere atravesar caminos de altura, el viaje recompensa a los visitantes con paisajes únicos y la posibilidad de conocer uno de los pueblos más tranquilos y auténticos de la provincia de Jujuy.
