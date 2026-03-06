Descubrí Jujuy: el destino de clima árido con mucha flora y fauna
En la provincia de Jujuy existe un pequeño poblado escondido entre montañas que muy pocos viajeros llegan a conocer.
Se trata de una diminuta localidad ubicada en plena Puna de Jujuy, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Este lugar se caracteriza por su clima árido, sus paisajes de colores rojizos y una forma de vida profundamente ligada a la naturaleza.
El pueblo se encuentra prácticamente aislado y muchas veces ni siquiera aparece en los mapas digitales más conocidos. Sin embargo, su riqueza cultural, su biodiversidad y sus paisajes lo convierten en uno de los rincones más fascinantes del norte argentino.
Qué se puede hacer en El Angosto
El Angosto es un destino ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y las experiencias alejadas de los circuitos tradicionales.
Entre las actividades más recomendadas se encuentran:
Trekking y caminatas por los cerros y paisajes de la puna.
Mountain bike en caminos de montaña con vistas panorámicas.
Pesca en arroyos de altura cercanos al pueblo.
Observación de flora y fauna típica de la región andina.
La zona también ofrece una experiencia cultural muy particular. Las familias que viven allí mantienen una forma de vida autosuficiente basada en la cría de animales como llamas, ovejas, cabras y burros, además del cultivo de productos tradicionales como maíz, papas andinas y girasol.
Gracias a las acequias que riegan pequeñas huertas cercanas a los arroyos, los habitantes pueden producir alimentos en medio de un paisaje árido y de temperaturas frías.
Dónde queda El Angosto
El Angosto está ubicado en el Departamento Santa Catalina, uno de los sectores más altos y remotos de la provincia.
El pueblo se encuentra cerca del cerro Branqui, una montaña que supera los 4.000 metros de altura y cuya cima marca el límite natural entre Argentina y Bolivia.
Además, el poblado está cerca de la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en un entorno de montañas multicolores típico de la región puneña.
En este pequeño lugar viven apenas unas 40 familias, que permanecen bastante aisladas debido a las dificultades de acceso y transporte.
Cómo llegar a El Angosto
El viaje hacia El Angosto comienza desde San Salvador de Jujuy.
El recorrido habitual es el siguiente:
Tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte.
Pasar por localidades turísticas como Tilcara, Humahuaca y La Quiaca.
Continuar por la Ruta Provincial 5 hasta llegar a Santa Catalina.
Desde allí restan unos 30 kilómetros de camino de tierra, con tramos de cornisa, cruces de arroyos y huellas de montaña.
Debido a las condiciones del terreno, se recomienda realizar el viaje en vehículo 4x4 y preferentemente acompañado por guías locales. Además, lo ideal es visitar la zona entre abril y noviembre, cuando el clima es más seco y los caminos resultan más transitables.
A pesar de las dificultades para llegar, quienes visitan El Angosto descubren un lugar único donde la naturaleza, el silencio y las tradiciones andinas siguen intactas.
