Descubrí Jujuy: el destino de clima árido con mucha flora y fauna

Gracias a las acequias que riegan pequeñas huertas cercanas a los arroyos, los habitantes pueden producir alimentos en medio de un paisaje árido y de temperaturas frías.

Dónde queda El Angosto

El Angosto está ubicado en el Departamento Santa Catalina, uno de los sectores más altos y remotos de la provincia.

El pueblo se encuentra cerca del cerro Branqui, una montaña que supera los 4.000 metros de altura y cuya cima marca el límite natural entre Argentina y Bolivia.

Además, el poblado está cerca de la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en un entorno de montañas multicolores típico de la región puneña.

En este pequeño lugar viven apenas unas 40 familias, que permanecen bastante aisladas debido a las dificultades de acceso y transporte.

Cómo llegar a El Angosto

El viaje hacia El Angosto comienza desde San Salvador de Jujuy.

El recorrido habitual es el siguiente:

Tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte.

Pasar por localidades turísticas como Tilcara , Humahuaca y La Quiaca .

Continuar por la Ruta Provincial 5 hasta llegar a Santa Catalina.

Desde allí restan unos 30 kilómetros de camino de tierra, con tramos de cornisa, cruces de arroyos y huellas de montaña.

Debido a las condiciones del terreno, se recomienda realizar el viaje en vehículo 4x4 y preferentemente acompañado por guías locales. Además, lo ideal es visitar la zona entre abril y noviembre, cuando el clima es más seco y los caminos resultan más transitables.

A pesar de las dificultades para llegar, quienes visitan El Angosto descubren un lugar único donde la naturaleza, el silencio y las tradiciones andinas siguen intactas.