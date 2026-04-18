Turismo en Brasil: el destino único con playas paradisíacas y aguas cristalinas
Cuando sube la marea, sus calles empedradas se llenan de agua, motivo por el cual se la apoda “la Venecia brasileña”. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Brasil es un país que combina naturaleza, cultura e historia en un mismo territorio, ofreciendo destinos que van mucho más allá de sus playas más conocidas. En ese contexto, Isla Paraty se destaca como un refugio ideal para quienes buscan descanso y contacto con entornos naturales únicos, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.
Con su entorno costero, su legado colonial y su ambiente tranquilo, este lugar se posiciona como una opción atractiva para una escapada diferente y lejos del turismo masivo dentro de la Costa Verde de Río de Janeiro. Debido a su ubicación estrátegica, su acceso es simple y sin necesidad de realizar grandes traslados.
Qué se puede hacer en Isla Paraty
En Isla Paraty, los turistas pueden disfrutar de caminatas por la selva, explorar zonas naturales en kayak o embarcarse en excursiones para descubrir cascadas escondidas de aguas limpias y frescas.
También hay propuestas culturales que permiten conocer la identidad del lugar, como visitas a construcciones históricas, espacios de arte local y recorridos por edificios religiosos antiguos.
A esto se suma la experiencia gastronómica, con opciones de cocina regional basada en pescados y mariscos, además de cafeterías y locales tradicionales en el centro histórico que completan la visita y deleitan el paladar con sus exquisiteces.
Dónde queda Isla Paraty
Este destino se encuentra en la región conocida como Costa Verde, en el estado de Río de Janeiro, entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo. Su centro histórico conserva calles empedradas y una construcción colonial que, en algunos momentos de marea alta, puede inundarse parcialmente. Esto le velió el apodo de “la Venecia brasileña”.
Cómo llegar a Isla Paraty
Para llegar a Isla Paraty, la forma más común es viajar primero hasta Río de Janeiro y luego continuar por tierra, ya sea en ómnibus o en auto, recorriendo la ruta BR-101 hasta el destino. Otra alternativa es acceder por mar, utilizando barcos que parten desde localidades cercanas de la costa.
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