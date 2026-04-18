Turismo en Brasil: el destino único con playas paradisíacas y aguas cristalinas

Dónde queda Isla Paraty

Este destino se encuentra en la región conocida como Costa Verde, en el estado de Río de Janeiro, entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo. Su centro histórico conserva calles empedradas y una construcción colonial que, en algunos momentos de marea alta, puede inundarse parcialmente. Esto le velió el apodo de “la Venecia brasileña”.

Cómo llegar a Isla Paraty

Para llegar a Isla Paraty, la forma más común es viajar primero hasta Río de Janeiro y luego continuar por tierra, ya sea en ómnibus o en auto, recorriendo la ruta BR-101 hasta el destino. Otra alternativa es acceder por mar, utilizando barcos que parten desde localidades cercanas de la costa.