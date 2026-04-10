Escapadas por Buenos Aires: el pueblo que parece sacado de Italia y es el mejor para un fin de semana distinto

También se puede aprovechar su oferta gastronómica, con propuestas que van desde comida italiana tradicional hasta opciones más modernas, ideales para todos los gustos.

A lo largo de la semana y especialmente los fines de semana, el lugar suma:

Shows en vivo

Espectáculos para chicos

Clases de baile y actividades culturales

Además, quienes quieran una experiencia más completa pueden alojarse dentro del complejo y acceder a servicios como spa, gimnasio y espacios recreativos.

Dónde queda La Toscana

La Toscana argentina se encuentra en la localidad de Benavídez, dentro del partido de Tigre.

Su ubicación es estratégica:

Está a unos 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires

Se encuentra cerca de otros puntos turísticos como el Delta del Tigre

Es de acceso sencillo y cuenta con estacionamiento gratuito

Esto lo convierte en un destino ideal para una escapada rápida.

Cómo llegar a La Toscana

Llegar es muy fácil y no requiere una gran planificación.

En auto, se puede acceder por:

Panamericana, ramal Escobar, bajando en el kilómetro 40,5

También hay opciones en transporte público: