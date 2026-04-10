Escapadas por Buenos Aires: el pueblo que parece sacado de Italia y es el mejor para un fin de semana distinto
Sin necesidad de viajar a Europa, hay rincones en la provincia que sorprenden por su estética, su ambiente y su propuesta distinta para una escapada.
La provincia de Buenos Aires cuenta con múltiples destinos para desconectar, pero algunos logran destacarse por su originalidad. Entre ellos, hay un espacio que llama la atención por su arquitectura y su propuesta cultural.
Se trata de un desarrollo que recrea el estilo de los pueblos del norte de Italia, con calles empedradas, fachadas antiguas y una atmósfera que invita a sentirse en otro continente. Ideal para una salida diferente, sin necesidad de alejarse demasiado del AMBA.
Además, su cercanía con la ciudad lo convierte en una opción perfecta para escapadas cortas, ya sea por el día o durante un fin de semana.
Qué se puede hacer en La Toscana
Torrepueblo, conocido como “La Toscana argentina”, ofrece una experiencia distinta que combina cultura, gastronomía y entretenimiento.
Entre las principales actividades que se pueden realizar se destacan los recorridos por el paseo, donde cada rincón está pensado para recrear el estilo europeo. Caminar por sus calles es una de las experiencias más elegidas, ya que permite disfrutar de su arquitectura y sacar fotos únicas.
También se puede aprovechar su oferta gastronómica, con propuestas que van desde comida italiana tradicional hasta opciones más modernas, ideales para todos los gustos.
A lo largo de la semana y especialmente los fines de semana, el lugar suma:
- Shows en vivo
- Espectáculos para chicos
- Clases de baile y actividades culturales
Además, quienes quieran una experiencia más completa pueden alojarse dentro del complejo y acceder a servicios como spa, gimnasio y espacios recreativos.
Dónde queda La Toscana
La Toscana argentina se encuentra en la localidad de Benavídez, dentro del partido de Tigre.
Su ubicación es estratégica:
- Está a unos 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires
- Se encuentra cerca de otros puntos turísticos como el Delta del Tigre
- Es de acceso sencillo y cuenta con estacionamiento gratuito
Esto lo convierte en un destino ideal para una escapada rápida.
Cómo llegar a La Toscana
Llegar es muy fácil y no requiere una gran planificación.
En auto, se puede acceder por:
- Panamericana, ramal Escobar, bajando en el kilómetro 40,5
También hay opciones en transporte público:
- Tren Mitre (ramal Villa Ballester – Zárate), bajando en Benavídez o Maschwitz
- Líneas de colectivo que circulan por la colectora, como la 60 y la 203
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