Descuentos en supermercados para jubilados de ANSES: qué bancos y comercios participan en octubre

En el Banco Galicia, el beneficio llega hasta un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en compras con débito o crédito a través de MODO desde la aplicación del banco. También con un tope de $20.000 mensuales.

Otros bancos suman condiciones propias: en Banco Supervielle el descuento es del 20% los días martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con tope de $ 25.000 en débito o de $ 15.000 por QR, además de un 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles. En Banco Provincia, la Cuenta DNI da un 5% adicional en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope semanal de $ 5000 por persona.