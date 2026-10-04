Descuentos en supermercados para jubilados de ANSES: qué bancos y comercios participan en octubre
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Beneficio ANSES para jubilados: cuánto descuentan los principales supermercados
Entre las cadenas con mayor descuento aparecen Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen 10% en todos los rubros, incluidas las carnes, más un 20% adicional en perfumería y limpieza, sin ningún tope de compra. En la misma línea, Coto, La Anónima y Super CAS/FASA otorgan 10% en todos los rubros también sin tope, mientras que Josimar y Toledo llegan al 15%, ambos sin límite de monto.
Otras cadenas mantienen el 10% de descuento, pero con topes definidos. Carrefour tiene un límite de $ 35.000, Changomas combina un tope de $ 1000 por transacción con otro de $ 15.000 mensuales, y Día ofrece un reintegro de hasta $ 2000 por transacción. Para el resto de los comercios adheridos al programa, el descuento del 10% tiene un tope de $ 1.000 por transacción en forma de reintegro.
Qué reintegro extra dan los bancos
Varios bancos suman un reintegro adicional para quienes cobran su jubilación o pensión a través de ellos. Quienes cobran en el Banco Nación acceden a un 5% extra en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, pagando con débito o crédito a través de la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $ 20.000.
En el Banco Galicia, el beneficio llega hasta un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en compras con débito o crédito a través de MODO desde la aplicación del banco. También con un tope de $20.000 mensuales.
Otros bancos suman condiciones propias: en Banco Supervielle el descuento es del 20% los días martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con tope de $ 25.000 en débito o de $ 15.000 por QR, además de un 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles. En Banco Provincia, la Cuenta DNI da un 5% adicional en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope semanal de $ 5000 por persona.
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