Descuentos en supermercados: las nuevas ofertas con Cuenta DNI para agosto

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco (Casa Central y Juan XXIII).

15% de descuento los martes y miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco (Casa Central y Juan XXIII). Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, abonando en las sucursales de la cadena.

15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, abonando en las sucursales de la cadena. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con devolución en el acto.

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con devolución en el acto. La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $5.000 por semana. Se requiere una compra mínima de $25.000 semanales por persona.

10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $5.000 por semana. Se requiere una compra mínima de $25.000 semanales por persona. Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana. Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se realiza mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se realiza mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Qué beneficios mantiene Cuenta DNI en agosto

Las promociones estarán disponibles a lo largo de toda la semana, con descuentos que varían según la cadena de supermercados y el día de la compra. En algunos casos, la devolución se acredita en el momento del pago y, en otros, se realiza mediante reintegro posterior, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada comercio.