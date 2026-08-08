Descuentos en supermercados: las nuevas ofertas con Cuenta DNI para agosto
Quedaron ratificadas las rebajas en comercios de la provincia, con reintegros, beneficios semanales y ahorro adicional para jubilados.
La billetera digital del Banco Provincia (BAPRO), su popular Cuenta DNI, renueva todas sus ofertas y desde este 1° de agosto vuelve a ofrecer una amplia variedad de descuentos en supermercados de todo el territorio bonaerense.
La banca pública confirmó que la aplicación continuará ofreciendo durante agosto promociones en sucursales de conocidas cadenas y adelantó además que los beneficios se sumarán también a las ofertas en comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías y farmacias, entre otros rubros.
Además, las personas que cobran jubilaciones y pensiones mediante BAPRO también podrán acceder a un ahorro adicional del 5%, que se combinará con las rebajas ofrecidas en cada supermercado.
Cuáles son y dónde aprovechar los descuentos en supermercados
Según lo informado por las autoridades del BAPRO, las ofertas que podrán aprovecharse son los siguientes:
- Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco (Casa Central y Juan XXIII).
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, abonando en las sucursales de la cadena.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con devolución en el acto.
- La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $5.000 por semana. Se requiere una compra mínima de $25.000 semanales por persona.
- Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.
- Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se realiza mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
- Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
Qué beneficios mantiene Cuenta DNI en agosto
Las promociones estarán disponibles a lo largo de toda la semana, con descuentos que varían según la cadena de supermercados y el día de la compra. En algunos casos, la devolución se acredita en el momento del pago y, en otros, se realiza mediante reintegro posterior, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada comercio.
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