Dónde encontrar camperas, chalecos y tapados en liquidación: el supermercado que los vende
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Supermercado Coto lanzó una promoción especial para renovar el abrigo de invierno con una modalidad que permite llevar dos prendas y pagar solamente una. La propuesta alcanza a camperas, chalecos y tapados para mujeres, hombres y niños, con alternativas desde $20.000.
Cómo funciona el 2x1 de Coto en camperas y chalecos
La promoción está enfocada en prendas de invierno y busca facilitar la compra de abrigo para toda la familia. La mecánica es simple: se seleccionan dos productos adheridos al beneficio y se paga solo el artículo con el precio más alto.
La propuesta incluye:
- Camperas de mujer.
- Camperas de hombre.
- Chalecos.
- Tapados.
- Camperas infantiles.
Uno de los puntos destacados de la liquidación es que no obliga a comprar dos prendas del mismo segmento.
Camperas de mujer con descuentos y modelos desde $39.900
Entre las opciones disponibles aparecen:
- Campera dama Top Design clásica negra: $39.900 (precio regular $66.500).
- Campera dama Top Design clásica beige: $39.900 (precio regular $66.500).
- Campera dama Top Design comb sherpa uva: $47.991,40 (precio regular $79.999).
- Campera dama Top Design comb sherpa negro: $47.499,50 (precio regular $94.999).
- Campera dama Top Design larga negra: $59.999,40 (precio regular $99.999).
- Chaleco dama Top Design combinado sherpa beige: $41.999,40 (precio regular $69.999).
Con la promoción 2x1, una clienta puede elegir, por ejemplo, una campera larga negra de $59.999,40 y sumar otro modelo de menor valor, pagando solamente la prenda más cara.
Las camperas y chalecos para hombre que forman parte de la liquidación
Algunos modelos disponibles son:
- Campera Top Design clásica negra talle 42: $33.250 (precio regular $66.500).
- Campera Top Design bomber gamuzado marrón talle 50: $45.599,40 (precio regular $75.999).
- Campera Top Design puffer negra talle 44: $59.999,50 (precio regular $119.999).
- Campera Top Design cuadriculada marrón talle 42: $46.499,50 (precio regular $92.999,00).
La posibilidad de combinar prendas permite aprovechar la promoción para renovar más de un abrigo en una misma compra.
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