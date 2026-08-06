Dónde encontrar camperas, chalecos y tapados en liquidación: el supermercado que los vende

Camperas de mujer con descuentos y modelos desde $39.900

Entre las opciones disponibles aparecen:

Campera dama Top Design clásica negra: $39.900 (precio regular $66.500).

$39.900 (precio regular $66.500). Campera dama Top Design clásica beige: $39.900 (precio regular $66.500).

$39.900 (precio regular $66.500). Campera dama Top Design comb sherpa uva: $47.991,40 (precio regular $79.999).

$47.991,40 (precio regular $79.999). Campera dama Top Design comb sherpa negro: $47.499,50 (precio regular $94.999).

$47.499,50 (precio regular $94.999). Campera dama Top Design larga negra : $59.999,40 (precio regular $99.999).

: $59.999,40 (precio regular $99.999). Chaleco dama Top Design combinado sherpa beige: $41.999,40 (precio regular $69.999).

Con la promoción 2x1, una clienta puede elegir, por ejemplo, una campera larga negra de $59.999,40 y sumar otro modelo de menor valor, pagando solamente la prenda más cara.

Las camperas y chalecos para hombre que forman parte de la liquidación

Algunos modelos disponibles son:

Campera Top Design clásica negra talle 42: $33.250 (precio regular $66.500).

$33.250 (precio regular $66.500). Campera Top Design bomber gamuzado marrón talle 50: $45.599,40 (precio regular $75.999).

$45.599,40 (precio regular $75.999). Campera Top Design puffer negra talle 44: $59.999,50 (precio regular $119.999).

$59.999,50 (precio regular $119.999). Campera Top Design cuadriculada marrón talle 42: $46.499,50 (precio regular $92.999,00).

La posibilidad de combinar prendas permite aprovechar la promoción para renovar más de un abrigo en una misma compra.