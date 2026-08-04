Dónde encontrar celulares con 30% de rebaja y en 6 cuotas sin interés: el supermercado que tiene esta oferta

El consumo masivo no repunta, pero creció la venta de televisores

Las promociones aparecen en un contexto en el que el consumo masivo continúa mostrando una tendencia negativa. De acuerdo con relevamientos privados, las ventas registraron una caída del 2,7% interanual durante junio, acumulando una baja cercana al 2,9% en el primer semestre del año.

Los supermercados también reflejaron este escenario, con una contracción de las ventas y retrocesos en rubros como alimentos perecederos, productos de limpieza, higiene y cosmética. Los autoservicios independientes y comercios tradicionales también registraron bajas durante el mismo período.

Sin embargo, el sector de los electrodomésticos mostró un comportamiento diferente impulsado por el Mundial 2026. Según informes del mercado, las ventas de televisores crecieron 61% entre abril y junio respecto del mismo período del año anterior, mientras que durante las semanas de inicio de la Copa del Mundo llegaron a incrementarse más del 120%.

Los modelos 4K concentraron buena parte de la demanda y los televisores de 75 pulgadas o más registraron uno de los mayores crecimientos del mercado. Para los especialistas, además del efecto del Mundial, las promociones, los descuentos y la financiación fueron factores determinantes para incentivar la renovación tecnológica de los hogares argentinos.