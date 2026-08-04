Dónde encontrar celulares con 30% de rebaja y en 6 cuotas sin interés: el supermercado que tiene esta oferta
Una de las cadenas lanzó descuentos de hasta el 30% en celulares y la posibilidad de pagarlos en cuotas sin interés.
La compra de celulares representa una inversión importante para muchos consumidores, por lo que las promociones con descuentos y financiación suelen convertirse en una oportunidad para renovar el dispositivo. En este escenario, se presentó una nueva campaña con rebajas en distintos modelos y planes de pago en cuotas sin interés.
La propuesta incluye equipos de diferentes marcas y gamas, con descuentos que llegan hasta el 30% en varios modelos y financiación de hasta 6 cuotas sin interés, mientras que algunos teléfonos de mayor valor también pueden adquirirse en 12 cuotas.
Supermercado Carrefour vende celulares con hasta 30% de descuento
Durante esta promoción, Carrefour ofrece teléfonos de marcas como Xiaomi, Motorola, Samsung, Tecno y Apple, con descuentos que, dependiendo del modelo, pueden combinarse con planes de financiación.
Entre las principales ofertas se destacan:
- Xiaomi Redmi Note 14 (128 GB): $589.999, con 28% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Tecno Spark 30 Pro (128 GB): $425.099, con 29% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Motorola G17 (128 GB): $349.000, con 10% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Samsung Galaxy A36 (256 GB): $999.000, con posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.
- Motorola Moto G14: $376.922, con 16% de descuento.
- iPhone 16 (256 GB): $2.206.153, con 44% de descuento en compras con envío.
- Tecno Camon 30S Pro: $699.999, con 6% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Samsung Galaxy S25 Ultra: $3.746.548, con 38% de descuento, disponible con modalidad de envío.
- Redmi Note 15 Pro: $939.999, con 29% de descuento y 6 cuotas sin interés.
Según la modalidad de compra, algunos equipos permiten combinar el descuento con la financiación, mientras que en otros casos la rebaja solo se aplica abonando el total en un único pago.
El consumo masivo no repunta, pero creció la venta de televisores
Las promociones aparecen en un contexto en el que el consumo masivo continúa mostrando una tendencia negativa. De acuerdo con relevamientos privados, las ventas registraron una caída del 2,7% interanual durante junio, acumulando una baja cercana al 2,9% en el primer semestre del año.
Los supermercados también reflejaron este escenario, con una contracción de las ventas y retrocesos en rubros como alimentos perecederos, productos de limpieza, higiene y cosmética. Los autoservicios independientes y comercios tradicionales también registraron bajas durante el mismo período.
Sin embargo, el sector de los electrodomésticos mostró un comportamiento diferente impulsado por el Mundial 2026. Según informes del mercado, las ventas de televisores crecieron 61% entre abril y junio respecto del mismo período del año anterior, mientras que durante las semanas de inicio de la Copa del Mundo llegaron a incrementarse más del 120%.
Los modelos 4K concentraron buena parte de la demanda y los televisores de 75 pulgadas o más registraron uno de los mayores crecimientos del mercado. Para los especialistas, además del efecto del Mundial, las promociones, los descuentos y la financiación fueron factores determinantes para incentivar la renovación tecnológica de los hogares argentinos.
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