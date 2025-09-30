Día Internacional del Café: 6 lugares para tomar café de especialidad

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Instagram: @somosmuye

SOLE DI PARMA

SOLE DI PARMA CAFE

En Sole di Parma, el café tiene un protagonismo especial que complementa la propuesta general del local. Elaborado con granos de la marca Sibarita, cuidadosamente tostados, la carta se extiende a lo largo de todo el día y combina clásicos infaltables con preparaciones más creativas. El affogato es uno de los favoritos: helado de crema americana con dos intensos shots de espresso. Según la preferencia, los cafés pueden servirse en tazas pequeñas, grandes o en vaso de vidrio. Además de espresso y macchiato, la oferta sorprende con alternativas que se alejan de lo convencional, como el café con Baileys, el frapuccino de dulce de leche o de chocolate, el iced coffee con licor de amaretto o el vibrante coffee tonic.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Instagram: @solediparma

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

CROQUE MADAME CAFE

La propuesta de cafetería en Croque Madame Palacio Paz invita a hacer una pausa con el café como protagonista, enmarcada en un espacio que amalgama la elegancia de su salón principal con la calidez del jardín interno. Con el sello de calidad que aporta su máquina Nespresso, la carta despliega desde los infaltables espresso —simple o doble—, ristretto, macchiato, cortado o lágrima, hasta versiones más largas en taza “lunga” para quienes prefieren extender el disfrute. Entre las opciones especiales, el cappuccino sobresale con su espuma suave terminada con cacao y canela, mientras que en los días cálidos el iced coffee se convierte en la elección más refrescante. Para completar la experiencia, se ofrecen combos a precio especial que combinan el café elegido con alternativas dulces o saladas: desde tostadas con queso crema y mermeladas caseras hasta porciones de budines y tortas artesanales.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Instagram: @croquemadamepalaciopaz

BIASATTI COLEGIALES

Biasatti 1

Los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, al frente del restaurante de pastas premium Biasatti en Belgrano, suman un nuevo proyecto: Pastificio Centrale, en el barrio de Colegiales. El espacio combina fábrica de pastas de autor con producción para llevar y un servicio de café de especialidad de alto nivel. En esta propuesta trabajan con granos de Puerto Blest (Guatemala), un café de perfil elegante que ofrece notas a pasas de uva, almendras y chocolate con leche. Entre las opciones se incluyen ristretto, macchiato, espresso, latte, flat white, cortado y americano. La pastelería es artesanal y se presenta como un complemento ideal para el café. Destacan el alfajor de pistacho, las sfogliatellas rellenas con crema pastelera o ricota y naranjitas, cookies de chocolate con maní y red velvet, además de los tradicionales cannoli sicilianos con pistacho o naranja. También tienen clásicos como palmeritas, medialunas y croissants.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Instagram: @biasattiok

AVG ELECTRIC CAFÉ

AVG ELECTRIC CAFE - Chipá y café

Para los amantes del café de especialidad y la pastelería de autor, AVG Electric Café, ubicado en los Arcos del Rosedal, es el spot ideal. Respecto a su propuesta de café, utilizan la marca Fuego Tostadores y una variante que proviene de Perú y Bolivia con notas a chocolate, frutos secos y una sutil nota herbal fresca. Entre las presentaciones disponibles se pueden mencionar ristretto, americano, piccolo, lungo, flat white, cappuccino, mocaccino, iced latte y el especial de la casa, el AVG Coffee, que lleva un shot de espresso, leche texturizada, Baileys y canela. La pastelería acompaña con armonía la oferta cafetera e incluye alternativas saladas como chipá y scon tres quesos, y dulces como medialunas, croissants, cookies, alfajores de coco y dulce de leche y budín vegano de banana y chocolate o de limón y amapola.

Dirección: Avenida Del Libertador 3883, Arco 9, Palermo.

Instagram: @avgelectriccafe

BRICKELL CAFÉ

Brickell Café - matchalatte1

En Brickell Café, la cafetería de especialidad cuenta con un apartado especial dentro de su propuesta, con variedades preparadas con granos seleccionados de Puerto Blest. La oferta recorre un amplio abanico: por un lado, los clásicos infaltables como espresso, espresso doble y americano; por otro, otros más cremosos, como capuccino, latte y flat white. A estas se suman alternativas originales como el Magic, el Mocha y el Matcha, mientras que el sello distintivo de la casa es el Flat Brickell, que lleva un doble shot de espresso y almíbar de haba tonka. Para completar la experiencia, proponen su pastelería artesanal: desde cookies rellenas de Nutella, croissants —clásicos o rellenos de pastelera—, carrot cake y budín de limón, hasta opciones más ligeras como el banana nut bread, barritas proteicas o dátiles bañados en chocolate.

Dirección: Soler 6048, Palermo Hollywood.

Instagram: @brickellcafe